Una Navidad con reuniones de seis y toque de queda a la una en Nochebuena y Nochevieja

Las “6 M”

El Gobierno insiste en la necesidad de mantener las medidas de prevención (6M): mascarilla (todo el tiempo posible), manos (lavado frecuente), metros (mantenimiento de la distancia física), maximizar la ventilación y actividades al aire libre, minimizar el número de contactos (preferiblemente siempre los mismos) y “me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto”.

Reuniones sí, pero limitadas

En el ámbito familiar, se recomienda limitar la participación al grupo de convivencia. En el caso de que haya algún miembro externo, las reuniones serán de un máximo de 6 personas y se deberán garantizar las “6M”. Asimismo, se aconseja minimizar las reuniones sociales, que en cualquier caso no podrán ser de más de 6 personas; preferiblemente en el exterior y garantizando las “6M”. No deberán acudir a ninguna reunión familiar ni social quien tenga síntomas, haya sido diagnosticado, esté esperando los resultados de la prueba diagnóstica o pueda haber estado en contacto con alguien con Covid-19.

¿Podré pasar la Navidad fuera?

No se prohíbe, pero se recomienda evitar aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios y en caso de que se acometan, comprobar la normativa vigente en el territorio de destino. En caso de regresar de un país o zona de riesgo, deberá disponer de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa realizada 72 horas antes de la llegada a España. Los que no la tengan se tendrán que someter a la PDIA que establezcan los servicios de sanidad exterior. Si, por el contrario, se va a viajar al extranjero, el desplazamiento estará condicionado a las normas del punto de destino.

Soy estudiante y regreso a casa...

Se recomienda a los estudiantes universitarios que limiten sus interacciones los días previos a su regreso a casa. Una vez en ella, deben tratar de limitar los contactos, interactuar al aire libre y usar la mascarilla.

¿Qué pasa con Fin de Año?

Durante las celebraciones navideñas se mantendrá el confinamiento nocturno de cada comunidad, aunque en Nochebuena (madrugada del 24 al 25 de diciembre) y Nochevieja (del 31 de diciembre al 1 de enero) se ampliará el horario, limitándose la movilidad desde las 01.00 a las 06.00 horas.

Cabalgatas de Reyes estáticas

Se recomienda la no celebración de las Cabalgatas de Reyes y otros eventos multitudinarios. En caso de que se mantengan, se plantean alternativas que garanticen las medidas de seguridad, como las cabalgatas estáticas, en lugares donde se pueda controlar el acceso –como se hará en Vigo– o retransmitir estos eventos por televisión.

San Silvestre y misa del gallo, sí

La celebración de eventos deportivos, como la maratón de San Silvestre, y religiosos, como la misa del gallo, se podrá realizar siempre y cuando no interfieran en la limitación horaria de la movilidad nocturna. En el caso de la primera, se recomienda que se realice sin asistencia de público. Asimismo, en el caso de los oficios religiosos, se aconseja no cantar y usar música pregrabada. En ambos casos se propone la retransmisión por televisión como alternativa.

En la cafetería o en el restaurante, en “petit comité”

Tanto en el interior como en el exterior de los establecimientos se seguirán las normas de aforo de cada comunidad. Se permitirá un máximo de 6 personas por mesa, con una distancia mínima de 1,5 metros entre los comensales y entre mesas.

De compras, en el barrio y en el mercadillo también

Se aconseja comprar en el pequeño comercio para favorecer la disminución de las aglomeraciones, las compras escalonadas y minimizar la movilidad. Tanto el pequeño comercio como los grandes centros comerciales seguirán las normas establecidas en cada comunidad en ese momento. Se permitirán los mercadillos navideños, siempre que sean al aire libre, manteniendo los aforos establecidos en cada comunidad.

Mejor andando que en bus

Las administraciones deberán asegurar el aumento de la frecuencia de horarios del transporte público para evitar aglomeraciones. Siempre que sea posible, los desplazamientos se realizarán en transporte al aire libre, priorizando caminar o ir en bicicleta. Se favorecerá el reparto de espacio público para este fin.

Nuevas fórmulas para salvar el periodo festivo

Muchas localidades suspenden las cabalgatas, mientras que otras las readaptan a la crisis

La Navidad es la época del año que más actos sociales encadena, entre las celebraciones de las fechas señaladas, cenas y comidas de empresa, reencuentros con amigos y familiares de estudiantes y desplazados, cabalgatas y otras actividades, que en muchos casos suponen, además, aglomeraciones y desplazamientos entre territorios, lo que puede resultar un cóctel explosivo en tiempos de pandemia. Pero ante esta evidencia surge una especie de necesidad de salvar la Navidad, para lo que no queda otra opción que reinventarla.

Un claro ejemplo son las cabalgatas de Reyes. Las que no se han caído del calendario, porque muchas no saldrán este año. Este es el caso de Vigo, donde este año será estática, una alternativa que ayer mismo proponía el Gobierno central en su borrador de “Propuestas de medidas de salud pública frente al Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas”, en el que da una serie de recomendaciones de cara las fiestas navideñas, aunque serán las propias comunidades autonómicas las que decidan qué restricciones se aplicarán en cada territorio

Hasta el momento, la única comunidad que ha planteado una “desescalada”, similar a la del verano, y que ha apuntado cómo serán las restricciones durante las fiestas es Cataluña. Entre otras medidas, la Generalitat limitó a un máximo de diez personas y de dos grupos de convivencia habituales, las reuniones familiares, mientras se mantiene el toque de queda nocturno y el cierre perimetral.

Lo que está claro es que esta, más que una “blanca Navidad” será “una “diferente Navidad”. Ya no solo por las restricciones; también por la postura con la que los ayuntamientos afrontan estas fiestas. Mientras que unos han aumentado la inversión en luces navideñas para animar el comercio, otros, como el de Marbella, que destinará 700.000 euros de los 756.000 euros previstos para contratar la iluminación de Navidad a organizar un concurso de decoración para apoyar a unos 2.000 comercios a hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia.

Algo similar sucede con la Cabalgata, que tampoco saldrá en todos los pueblos y ciudades este año. Madrid se queda sin las cabalgatas de Reyes de sus distritos, mientras que la del centro de la ciudad está en el aire, y ciudades como Barcelona y Málaga las han cancelado hace tiempo. Otras localidades se resisten, sin embargo, a dejar a los pequeños sin ver a sus Majestades de Oriente y proponen cabalgatas estáticas –la propuesta que mayor acogida está teniendo–, e incluso “a domicilio”, como en Otura (Granada), donde pasarán por delante de las casas de los niños que lo soliciten.