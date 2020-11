Chicos con falda que rompen estereotipos

“Es una convención. Debemos tenerlo presente. Llevar falda las mujeres es una convención, un acuerdo que obedece a una moda. Las convenciones se acuerdan y pueden aprobarse y variar. Nuestras abuelas no llevaban pantalones y nosotras sí: es absolutamente conven cional. Y las convenciones suelen adaptarse a normas que son estereotipos de género”, expresa Chis Oliveira, catedrática de Filosofía y experta en género y en educación afectivo-sexual.

El revuelo se produjo estos días tras un llamamiento entre jóvenes de toda España a través de las redes sociales para acudir a clase con falda en apoyo a un alumno de Bilbao que un día decidió hacerlo y su elección no fue entendida en su centro educativo. Al contarlo en redes sociales se creó un movimiento de apoyo a dicho alumno con la propuesta de acudir el pasado 4 de noviembre en falda al instituto. En un centro de Tui parece que el movimiento de los chavales bajo el hashtag #laropanotienegénero tampoco fue bien entendido “con advertencias de expulsión”, tal y como ha trascendido. Y el revuelo sigue creciendo en redes sociales.

“El objetivo del alumnado es romper estereotipos y solidarizarse con quien no es respetado por no ser normativo”, explican docentes consultados. Además de tratarse de una acción reivindicativa defendiendo el derecho de cada persona a vestir como desea, es también un movimiento en defensa de la diversidad y que ayuda a frenar situaciones de acoso escolar.

Oliveira habla con toda la precaución, teniendo en cuenta que “faltan claves para entender lo ocurrido” en institutos que parecen no haber entendido el propósito del movimiento de los chavales, nacido con las redes sociales y con todo el poder de convocatoria que estas tienen en la actualidad. Para juzgar lo ocurrido en casos puntuales habría que escuchar a todas las partes, indica la experta. Teniendo eso en cuenta Chis expresa que no todo el mundo entiende “las apuestas cuestionadoras de un estado de cosas, como puede ser este movimiento de Tik Tok”.

“Es una apuesta por cuestionar los estereotipos de género, darle una vuelta a lo establecido y proponer que todos y todas podemos llevar falda. Muchos de los jóvenes que lo apoyan parten de un discurso de género y supongo que otros se unen al movimiento, son edades en las que ocurren estas cosas”, argumenta Chis Oliveira, que también se refiere a la necesidad de que el profesorado esté a la altura en estas situaciones.

Sería un buen ejemplo de coeducación y educación que respeta la diversidad. “Los chicos y chicas son sensibles con estos temas y saben que sigue habiendo discriminación por sexo y homofobia”, comenta Chis.

“Creemos que esta situación es totalmente antieducativa. No apoyar esta iniciativa del alumnado no es lo más correcto ni la decisión más adecuada por parte del profesorado. Nos quejamos de lo negativo que hace la gente joven, que muchas veces son minorías, pero cuando toman conciencia y tienen una iniciativa se encuentran con una respuesta que no los respeta ni los tienen en cuenta. La respuesta en sí es sexista y es un retroceso educativo en materia de coeducación”, comenta Bertila Fernández, de la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais (Foanpas). Supone, según Bertila, insistir en la segregación por sexos de: niña falda y niño pantalón.

“¿Por qué no se permite a los niños llevar falda cuando es un acuerdo de toda la clase para reivindicar una situación y demandar la igualdad? Es una pena porque sería una ocasión muy buena para trabajar en el aula y dice mucho positivo del alumnado. A docentes que no lo han comprendido les diríamos que reflexionen sobre todos estos temas”, añade Fernández.

"La ropa no tiene género. Además, fue un gesto muy bonito. Yo me enteré precisamente por mi alumnado, estoy en contacto con ellos por WhatsApp y en nuestro instituto, todos, profes, alumnos difundimos el tema por distintos canales”, expresa Luz Beloso, docente en el IES María Soliño de Cangas. “Expresamos que era posible unirse y venir con falda al instituto. A nadie se le ocurrió en el centro negarse a apoyar esta iniciativa porque va en la línea de la igualdad y la no discriminación”, explica la profesora Beloso.

“Las federaciones de Anpas de toda Galicia coincidimos en que trabajar por la igualdad es trabajar por una sociedad equilibrada, igualitaria, y estos ejemplos pues no dicen nada bueno del camino que debemos seguir”, expresa Bertila Fernández, de la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais. “Tenemos que reflexionar todos sobre la igualdad de género y la no segregación por sexo y todos estos temas que se plantean en situaciones de desigualdad: profesores y sociedad”, incide Bertila.

Para Oliveira el gesto de los chicos y chicas de toda España que apoyaron a un compañero de Bilbao que un día decidió ir a clase con una falda y su iniciativa no fue bien recibida en el centro esconde una reflexión muy positiva. “Sigue existiendo la discriminación por sexo. Un chico o una chica homosexual puede ser muy bien aceptado/a por una parte de sus iguales pero por otros puede seguir siendo objeto de burla, de segregación, de bullying. Este movimiento es a favor de la igualdad y la no discriminación”.

“Siempre apoyo este tipo de movimientos. Me da mucha envidia, la verdad, que chicos jóvenes sean tan atrevidos. ¡Ojalá en mi época yo pudiera hacer eso! Porque yo también quería romper un poco las reglas y ponerme cosas distintas. Quizás por eso me dedico a la moda y al diseño”, expresa el diseñador Gabriel Rubearth. En cuanto a la aceptación social por vestir más allá de estereotipos sociales Gabriel explica que depende mucho del lugar y el contexto. “No es lo mismo ir por Londres de falda que aquí”, apunta.