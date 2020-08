Guarderías y ludotecas: abiertas en Galicia desde el 1 de septiembre

El Gobierno gallego ha oficializado este lunes la reapertura de las guarderías. El Diario Oficial de Galicia ha publicado la orden por la que se da luz verde al reinicio de la actividad de las escuelas infantiles y otros centros, en concreto a partir del 1 de septiembre.

La fecha se dirige, sobre todo, para las entidades privadas, puesto que escuelas infantiles de la red pública abrirán el próximo 4 de septiembre. Junto a las guarderías, podrán abrir sus puertas las casas nido, espacios infantiles y ludotecas, además de los puntos de atención a la infancia.

Este proceso se regula en todo caso en cumplimiento de las medidas y recomendaciones del Plan de reactivación no ámbito infanto-xuvenil de las Consellerías de Política Social y de Sanidade, un protocolo que influye a centros públicos, privados y concentrados. El protocolo elaborado por la Xunta indica que las familias tendrán que tomar la temperatura diariamente a sus hijos antes de acudir al centro, de forma que si supera los 37 grados no podrán acceder al aula. Además, tendrán que acudir a la hora concertada y respetar los horarios de entrada y de salida, no podrán dejar los carritos de los bebés en el recinto y tampoco acceder a recoger a los menores.

El personal de las escuelas infantiles también cuenta con recomendaciones como priorizar el uso de transporte privado e individual para acudir al trabajo, y medidas como cambiarse de ropa en el centro y mantener distancias de seguridad, así como hacer uso de medios de protección como mascarillas o pantallas faciales.

Las familias deberán firmar un documento responsable de no tener sintomatología de Covid-19 ni haber tenido contacto estrecho con personas con coronavirus en los 14 días anteriores a su incorporación, así como deberán comunicar cualquier circunstancia que pueda ocurrir en cualquier momento del curso a este respecto. Otras medidas apuntan a desinfectar toallitas y pañales, o los biberones que se lleven de casa, entre otras, además de protocolos de acción para supuestos de fiebre o de algún caso sospechoso.