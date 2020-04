La Xunta quiere comenzar ya a mitigar el confinamiento social y económico causado por la pandemia del Covid-19. El presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, reveló hoy que propondrá al Gobierno central que permita la salida ciudadana a la calle para realizar una hora de ejercicio físico al aire libre -siempre de forma individual- y la reapertura de pequeños comercios y concesionarios, "garantizando la seguridad mediante la limitación de aforos e incluso citas previas".





Tras la reunión del Consello, Feijóo trazó un listado de las medidas que esta tarde pondrá sobre la mesa Galicia en la reunión autonómica con el Ministerio de Sanidad , que tras autorizar a partir del domingo las salidas puntuales a los menores de 14 años estudia relajar el confinamiento para los mayores. Entre sus propuestas, la Xunta incluye retormar las obras rehabilitación de edificios o el regreso de los mercados al aire libre.Estas recetas fueron puestas sobre la mesadel Covid-19, algo que no se ha producido.Feijóo también criticó a Sanidad por no calibrar las medidas sobre el precio máximo de mascarillas. Pidió bajar su IVA del 21% al 0% o, como máximo, al 4% y articular medidas para regular la venta de los dispositivos adquiridos a precio mayor de los 0,96 euros fijados como máximo precio de venta por los farmacéuticos."Es muy difícil improvisar más en menos tiempo con un producto como las mascarillas", resumió sobre el Gobierno central tras la reunión semanal del Consello y tras recordar que no existe aún un protocolo general sobre su uso.