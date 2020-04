Dance telemático desde Cabral

El ingenio y la creatividad se agudizan con la cuarentena. Son decenas de miles los vigueses que han tenido que apartar sus aficiones por culpa de la cuarentena decretada por el estado de alarma por coronavirus, pero eso a algunos no les ha impedido seguir con sus hobbys. Eso han pensado en la Unión Musical de Cabral, que llegan más de una veintena de días sin poder ensayar juntos pero que han conseguido ponerse de acuerdo para versionar un conocido de Dynoro y Gigi D'Agostino ("In My Mind").

El resultado: una melodía tan bailable como el tema original. La tarea no ha sido sencilla. Varios miembros de la banda se grabaron en su casa tocando su parte de la canción y luego se mezclaron todas las piezas para confeccionar el tema final.