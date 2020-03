La factura laboral del Covid-19 en marzo: un millón de despidos

CC OO y UGT han urgido al Gobierno a tomar medidas para "taponar" la vía de los despidos, que podrían superar el millón solo en marzo, y a controlar más las causas de la regulación temporal de empleo (ERTE), a la que están recurriendo de forma masiva las empresas ante la crisis del coronavirus. El secretario general de Comisiones, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, reconocen que las cifras de afectados por algún tipo de medida de ajuste laboral durante esta pandemia está superando las previsiones más pesimistas y han urgido al Gobierno a tomar más medidas, tanto de protección a colectivos más vulnerables, como para impedir los despidos y controlar mejor los ERTE aunque sea tras su aprobación.



En el caso de los despidos individuales, proponen aplicar una "moratoria" para que no se pueda despedir durante esta crisis, vincular la obtención de financiación a no rescindir contratos o elevar la indemnización a 45 días con un pago mínimo equivalente al salario mínimo (950 euros) para que "no sea rentable despedir", explica Sordo. El líder de CC OO ha avanzado que los despidos este mes "seguramente van a andar en el entorno de un millón", tres cuartas partes de ellos en contratos temporales vinculados a hostelería o comercio, entre otros.

Álvarez aboga también por dificultar las subvenciones a las empresas que despidan o que no sea posible acogerse a ningún tipo de despido que no sea el improcedente. "Los que despiden tienen que ser conscientes de que están haciendo un mal a la economía española y a sus propias empresas", señala, y reconoce que las cifras de afectados por medidas de ajuste laborales son "astronómicas" por encima "de las previsiones más pesimistas".

Sin 1º de mayo

Los líderes de CC OO y UGT también han descartado que vayan a convocar manifestaciones el próximo 1 de mayo, una jornada que tendrá un formato distinto al habitual marcado por la crisis del coronavirus. "No vamos a hacer que nadie corra riesgo", asegura Sordo. Álvarez anota que el "eje central" de este día deben ser más que nunca los derechos de los trabajadores.