"El 8M hicimos lo que dijeron los expertos", justifica Montero tras concluir su cuarentena

La ministra de Igualdad, Irene Montero, reapareció ayer tras concluir su cuarentena por haber dado positivo en coronavirus en una conexión desde su casa con el programa "Al rojo vivo" de la Sexta y justificó su presencia en la marcha del 8M porque "hicimos los que nos dijeron los expertos".



La de Unidas Podemos explicó que ha pasado la enfermedad con síntomas leves: "Me encuentro muy bien, he tenido síntomas bastante leves y no me puedo quejar porque hay muchísima gente que lo está pasando mucho peor" y que se encuentra haciendo teletrabajo en especial para las víctimas de violencia machista, "porque sé lo importante que es estar ahora al 100% para intentar ayudar y apoyar en todo lo que sea posible para salir cuanto antes de esta emergencia que no es solo sanitaria, sino también social".

"No hacer partidismo"

Como era de esperar, Montero ha hablado sobre la cuestionada manifestación del 8M, una semana antes de que se decretara el estado de alarma: "Nosotros hicimos en todo momento lo que dijeron los expertos y la autoridad sanitaria", justificó la política, que ha pedido "no hacer partidismo" con este asunto, ya que hubo "centenares de eventos" ese fin de semana.

"El momento para analizar qué cosas se pudieron hacer mejor será un poquito más adelante", ha afirmado. La ministra ha lanzado un claro mensaje a Vox, de los que asegura que "priorizan los sentimientos de rabia", cuando dicho partido celebró también el acto de Vistalegre y PP y Ciudadanos acudieron también a la marcha por los derechos de las mujeres.