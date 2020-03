Ramón Alonso: "El Gobierno urge a las gasolineras a que abran baños y restaurantes para el sector"

El presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte y Excavaciones de Pontevedra (Asetranspo), Ramón Alonso, habla con FARO sobre los problemas del sector durante la crisis del coronavirus.



-Para casi todo, pero no el transporte.

-Seguimos porque el Ministerio así lo acordó. Es lógico, porque si paramos se paraliza el país y tampoco es cuestión. En productos de primera necesidad es algo más serio. Tenemos que poner en valor al sector y a los empleados, que están en primera línea.

-¿También para aquellos productos que no son de primera necesidad?

-Bueno, también tiene cierta importancia. Si necesitan cualquier utensilio tampoco está de más que se pueda atender. Si fuese cosa de un par de días, vale, pero parece que esto va para largo. Lo que hacemos es que no se acerquen a la gente, que lleven mascarilla y guantes.

-¿Qué le parecen las flexibilizaciones impulsadas por el Gobierno para los transportistas?

-No son para que alguien trabaje 14 horas en lugar de 8. La cuestión es que si estás a media hora o una hora de casa puedas llegar. No hay libre albedrío, hay que parar cada algo más de cuatro horas. Lo que hay es más flexibilidad, pero dentro de un orden.

-¿Cómo está la situación en la frontera?

-Hoy [por ayer] por ejemplo en Portugal tuvimos un problema grave, con hasta dos horas para pasar. Ya nos pusimos en contacto con el Ministerio para intentar agilizar estos trámites, porque ya que la gente no puede asearse o comer como deben, por lo menos que no pase esto en la frontera. Esos son los problemas más graves y entre ayer y hoy se solucionó algo, ya que desde el Gobierno enviaron nota a las gasolineras para que abriesen los baños y restauración para recoger comida, no para comerla allí.