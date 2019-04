La meningitis afecta en seis meses a casi tantos gallegos como en todo el año anterior

La incidencia de la meningitis en Galicia se está incrementando. En el último semestre -de principios de octubre de 2018 a finales del pasado mes de marzo-, se han confirmado, según datos del Sergas, un total de 11 casos (a los que habría que sumar 4 más pendientes de confirmación), una cifra muy cercana a los 15 positivos de todo el año anterior. Hay que aclarar que la Xunta contabiliza 15, pero el Instituto Carlos III enumera 14.

Los casos del último semestre ya superaran a los 10 del ejercicio 2016-2017. Entre los distintos tipos (serogrupos) de la enfermedad meningocócica registrados de octubre a marzo, el que más se ha contabilizado ha sido el serogrupo B (seis casos), seguido del W (tres); y el C (dos). En lo que va de año, no se ha contabilizado ningún caso del Y.

Hay que recalcar que, para las autoridades sanitarias, el año en el estudio de la meningitis abarca desde octubre a octubre. En el último semestre, de las 11 personas afectadas por esta dolencia, una acabó falleciendo a causa de la misma. Su edad superaba los 24 años.

"Esto -explica el doctor Federico Martinón, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago- nos recuerda que la meningitis puede afectar a personas de cualquier edad. Indudablemente, las de más alta incidencia son los lactantes y niños pequeños, con un nuevo pico en la adolescencia".

Martinón añade que, en España, están en este momento "aumentando ligeramente los casos de enfermedad meningocócica, sobre todo del subgrupo W" que hasta hace poco no estaba presente en el Estado.

El facultativo añade que este subgrupo "es muy virulento" y que ha habido "un incremento muy significativo de los casos del mismo tanto en Reino Unido como en Holanda".

Los números absolutos de casos en España y Galicia del serogrupo W son reducidos, sin embargo, lo que preocupa a los doctores es que "se está multiplicando muy rápidamente". De ahí, que "el Consejo Interterritorial haya recomendado la vacuna tetravalente del meningococo (para inmunizar contra los serogrupos C, W e Y) en el calendario de vacunaciones" de los niños, recuerda Martinón. El Sergas ha atendido la llamada y ha anunciado que, el próximo año, la incluirá en el listado de vacunaciones.

Sin embargo, los datos que muestra el Sergas evidencian que los tres casos confirmados de meningitis W135 en Galicia se dieron en mayores de 24 años de edad y que la única persona fallecida a causa de la enfermedad meningocócica presentaba el serogrupo W.

Federico Martinón destacó que "es una buena noticia que se introduzca en el calendario para todos los niños la vacuna del meningococo WY".

Sin embargo, aclaró que esta inclusión no es suficiente y que habría que alcanzar coberturas muy altas (es decir, llegar al mayor porcetaje de población objetiva posible) y desarrollar un Programa de rescate. Esto último consistiría no solo en "vacunar los niños a partir de 12 años -como tiene previsto la Xunta- sino también a los pequeños con más o menos edad para lograr un efecto inmediato. Estratégicamente es complicado, pero debemos confiar en que las autoridades sanitarias, no solo las gallegas, logren coordinarse", añadió.

La Sociedad Española de Neurología (SEN), a colación del Día de la Meningitis, que se celebra hoy, recordaba ayer en una nota los síntomas de esta dolencia. Aclaraba que los iniciales "pueden ser similares a los de infecciones víricas como la gripe". Además, se da el hecho de que hay pacientes que experimentan "síntomas leves que a menudo desaparecen sin tratamiento", de manera que haya "muchos casos que no se lleguen a diagnosticar".

" Sin embargo, añadió, es importante tener en cuenta que en el caso de que se experimente fiebre, dolor de cabeza continuo e intenso y especialmente confusión, vómitos, convulsiones, petequias (manchas en la piel que al presionar no desaparecen) y/o rigidez en el cuello, podemos estar ante una forma grave de meningitis y es necesario buscar atención médica urgente".