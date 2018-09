"Años 80", Los Piratas, 2001

" No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar". Esta parte de la letra de "Años 80" la convierte en una especie de "anti canción del verano". Según reveló la periodista Arancha Moreno, biógrafa de Iván Ferreiro, Los Piratas tardaron aproximadamente 15 minutos en componer la canción en el estudio vigués de Fon Román, guitarrista y compositor del grupo. La razón para tanta rapidez es que no le dieron ninguna importancia a la canción, pensada únicamente como un "zasca" al representante de su discográfica. La historia se explica así: durante una entrevista en Radio Nacional, hace ya cinco años, le preguntaron a Iván Ferreiro acerca de qué canción de los años 80 aludía el título y la letra de ese tema. "No habla de ninguna canción -aclaró entonces el cantante vigués-. En aquel momento nos estaban puteando bastante en la discográfica, porque 'Ultrasónica' [2001] les pareció un disco raro, difícil. No le gustaba a alguien que mandaba en ese momento, y esa persona tenía una historia con un grupo con el que tocaba en los años 80, y nos estaba tocando un poco los cojones. Quería un single y todas esas mierdas. Fue la última vez que tuvimos una pelea por una cosa así con una compañía e hicimos 'Años 80', que, de alguna manera, puteaba un poquito al que nos estaba pidiendo la propia canción", concluyó Ferreiro. El ejecutivo discográfico al que se refería -sin mencionar su nombre- Iván Ferreiro no es otro que Dani Mezquita, guitarrista de Hombres G y a la sazón director de mercadotecnia de la filial española de Warner Music.