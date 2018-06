Diez cosas que no debes llevar en tu maleta si viajas a los siguientes destinos

Viajar es un placer que puede convertirse en pesadilla si no tenemos en cuenta los usos, costumbres y leyes de los destinos que visitamos. Basándose principalmente en las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, la plataforma internacional de reservas Musement, ha recogido 10 objetos, prendas y productos que debemos evitar llevar en la maleta si nuestro destino es alguno de los siguientes países:

Cuidado con los productos falsificados si viajas a Francia. Importar, exportar y tener falsificaciones son delitos penados con multa y cárcel en el país galo. Las autoridades realizan controles exhaustivos en los aeropuertos, incluso sobre pasajeros en tránsito, requisando las falsificaciones y multando al tenedor de las mismas.



Las navajas no están permitidas si nos trasladamos a Escocia. Es habitual que los viajeros incluyan en su equipaje alguna navaja multiusos. Sin embargo, si nuestro destino es Escocia debemos desechar esta idea pues está prohibido portar navajas o cuchillos, ni siquiera pequeños. Si nos pillan con ellos, pueden arrestarnos.

En Singapur olvídate de mascar chicle. Si nos mareamos al viajar, lo más habitual es incluir chicles en nuestro equipaje. Sin embargo, si nuestro destino es Singapur tendremos que buscar otros métodos alternativos ya que en el país está prohibida la importación y el consumo de dicho producto.

Tailandia no es país para fumadores. Tanto si vas de viaje al país de las sonrisas como si sólo eres un viajero en tránsito, tienes prohibido introducir más de un cartón de tabaco por persona. Si te pasas no sólo se incautará la mercancía sino que puedes llegar a pagar más de 200 euros por cartón. Por si fuera poco, si te niegas a abonar la multa, pueden detenerte hasta que se celebre tu juicio, en el que pueden establecer el pago de la sanción y expulsarte del país.

La moda de la ropa de camuflaje no puede usarse en Barbados. Aunque se puso de moda, si viajas a esta isla caribeña debes dejar en casa la ropa de este estilo pues es ilegal ponérsela a menos que seas militar. Pero no sólo eso, también te pueden multar y requisar objetos que lleven esa impresión.

La ropa de color amarillo está prohibida en Malasia. En 2011 el gobierno declaró ilegal llevar ropa amarilla ya que fue el color elegido por la oposición para sus manifestaciones. Por si fuera poco, en el país tampoco podrás escuchar ´Despacito´, ya que el mayor éxito del verano pasado fue prohibido por el gobierno malayo al considerar que sus letras van contra los valores del Islam. Así que tendrás que quitarlo de tu playlist€si aún la tienes.

Llevar zuecos de madera en Capri. Los vecinos del municipio valoran mucho la tranquilidad, tanto que está prohibido llevar zuecos de madera desde 1960. No obstante, se excluye de esta normativa las playas y establecimientos playeros. También deberás olvidarte de llevar una radio a la playa ya que está prohibido ponerla en marcha en todos los lugares al aire libre.

Ojo con los tatuajes que mostramos si viajamos a Sri Lanka. En el país se toman muy en serio las ofensas y, por ello, es conveniente adaptarse a las costumbres locales referentes a la vestimenta y al comportamiento, sobre todo, si estamos en un lugar de culto religioso. Se han dado casos de detenciones de extranjeros por exhibir tatuajes con imágenes o símbolos religiosos y tomar fotografías de o con estatuas o símbolos budistas.

En Malta es imprescindible no olvidarse el bañador. En este caso es una prenda que debes de incluir sí o sí en tu equipaje ya que en el país están prohibidos el nudismo y el topless por lo que no encontrarás ninguna zona delimitada para ello. Si te arriesgas a incumplir la norma pueden multarte e, incluso, enfrentarte a un procedimiento judicial. Otro país donde está prohibido el topless es Brasil, donde los bikinis suelen ser mínimos y los tangas, tipo "hilo dental", pero las mujeres no pueden mostrar sus pechos en las playas. Eso sí, existen playas nudistas para practicar el nudismo.

Si tu destino es India, asegúrate de que ninguna de las prendas que llevas en la maleta contenga pelos de antílope. La adquisición, posesión, tenencia o introducción de chales u otras prendas que contengan pelos de antílope tibetano se considera un delito grave. Aparte de confiscar la prenda, te multarán e incluso puedes acabar en la cárcel ya que se imponen penas de hasta 6 años. Además, si compras chales de pashmina es recomendable que exijas una factura en la que se describa el producto, precio€y que certifiquen que no contiene "Shahtoosh".