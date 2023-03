La enfermedad vascular aterosclerótica es una patología crónica, generalizada y progresiva, que afecta a las arterias, causando el engrosamiento y endurecimiento de sus paredes interiores, hasta que provoca un evento cardiovascular como, por ejemplo, un infarto, una angina de pecho o un ictus.

A pesar de su gravedad muy poca gente conoce esta patología. Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Fundación Española del Corazón (FEC), la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) y la Asociación Cardioalianza, el 81,4% de los españoles reconoce que no sabe lo que es la enfermedad vascular aterosclerótica. Y no solo eso. La mitad de la población no es capaz de identificar esta enfermedad.

Y es que uno de los problemas de esta enfermedad es la variedad de síntomas que produce en función de la zona vascular del cuerpo más afectada. Por eso, desde la Sociedad Española de Cardiología (SEC) advierten de posibles síntomas asociados con la enfermedad vascular ateroesclerótica como, por ejemplo, dificultad para respirar o la aparición de déficits neurológicos o, incluso, dificultad para caminar.

Factores de riesgo de la enfermedad vascular aterosclerótica

La prevención de la enfermedad cardiovascular en pacientes con alto o muy alto riesgo es uno de los principales retos que afrontan los profesionales sanitarios para lograr reducir las cifras de morbimortalidad que causa esta patología.

Por ello, es esencial que todos conozcamos cuales solo los principales factores de riesgo cardiovascular:

El colesterol “malo” (LDL). Su acumulación en sangre de manera persistente puede producir placas de ateroma en la pared de las arterias.

La diabetes.

La hipertensión.

El tabaquismo.

La obesidad.

El sedentarismo.

Dietas poco saludables.

Pero el problema es que todavía no somos conscientes de la importancia de cada uno de estos elementos. La encuesta realizada por los especialistas en cardiología muestra como a pesar de que el 98% de los encuestados cree que el colesterol afecta a su salud cardiovascular y el 42% considera que supone el principal factor responsable de provocar un evento cardiovascular, sólo al 11,6% le preocupa más que otras afecciones.

En lo relativo al control de su nivel, un 54,2% admite acudir solo una vez al año a consulta para realizarse analíticas y controles afines e incluso el 27% espera a que se lo indique su médico. De hecho, el 37% desconoce cuáles son sus niveles de colesterol y el 50,9% afirma no diferenciar entre colesterol “bueno” y “malo”.

El impacto de las enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y discapacidad a partir de edades medias en los países desarrollados, tanto en hombres como en mujeres; y, representan el 26,4% del total de fallecimientos en España. Durante el primer semestre de 2022, estas patologías han sido el 26,1% de las causas principales de muertes en el país.

El doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, remarca que “las enfermedades cardiovasculares ocasionan en el mundo más de 17.3 millones muertes al año; más que ninguna otra forma de enfermedad. En Europa causan más de 4 millones de muertes al año, el 45% del total. Y en España, casi 120.000 muertes por año. De media, se produce una muerte por enfermedad cardiovascular cada 40 segundos”.

Pero no solo fallecimientos, “la enfermedad cardiovascular es la causa de la pérdida del 10% de años ajustados de incapacidad en la carga global de enfermedad”, añade Íñiguez.

“Por ello, si evitásemos estas muertes, evitaríamos el impacto tan negativo que tiene la enfermedad cardiovascular. Esto se puede conseguir con la prevención, pero sobre todo con la promoción de buenos hábitos de salud”.

En este sentido, el doctor Luis Rodríguez Padial, presidente electo de la SEC, insiste en que resulta “fundamental” que la población esté “informada acerca de las causas que las agravan, especialmente en los pacientes a los que ya les han sido diagnosticadas. No debemos olvidar que el impacto de una prevención adecuada a nivel personal y social es enorme”.

En esta línea, el doctor José María Mostaza Prieto, presidente de la Sociedad Española de Arterioesclerosis, señala que “si un paciente tiene enfermedad vascular aterosclerótica, puede o no haber tenido ya una complicación vascular. El reto es evitar la primera complicación vascular o, en el caso de haber sufrido ya alguna, nuevas complicaciones. Para ello, es aconsejable acercar el peso al ideal, consumir una dieta de tipo mediterráneo, hacer ejercicio físico frecuente, evitar el consumo de tabaco y, por supuesto, controlar el nivel de colesterol, que es un importante factor de riesgo”.