El otoño ofrece una amplia oferta gastronómica. En esta época del año, los campos se visten de marrón y las estanterías de los supermercados reciben frutas y hortalizas como la calabaza, las nabizas, el repollo, las setas, las castañas...

Las verduras no deben faltar en ningún tipo de alimentación, pero sí que es cierto que a partir de cierta edad, los beneficios que proporcionan estos tipos de alimentos, son una magnífica opción para cuidar la salud. Por ese motivo, no hay que desaprovechar la temporada en la que nos encontramos para consumir esta verdura típica del otoño que los expertos no cesan de recomendar.

Estamos hablando de la calabaza, una buena fuente de vitamina A y antioxidantes como el betacaroteno, es rica en fibra y ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable. Ayudan a controlar el proceso del envejecimiento tanto en el exterior como en el interior del cuerpo.

Además te ayudarán a conseguir que tu piel luzca mucho más luminosa y, al mismo tiempo, a combatir la aparición de las líneas de expresión y también a mantener activo el organismo.

La crema o puré de calabaza es una opción perfecta para incorporar a tus comidas o tus cenas y cuidarte tanto por dentro como por fuera.