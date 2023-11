En los últimos tiempos ha ido ganando protagonismo un tipo de dieta que tiene como objetivo, además de perder peso, mejor la salud de nuestro corazón mientras seguimos un estilo de vida saludable y una alimentación variada.

Estamos hablando de la dieta Ornish, un plan de alimentación vegetariano que incluye cereales integrales, frutas, verduras y una cantidad limitada de carbohidratos refinados, proteínas animales y grasas. Esta dieta es conocida sobre todo por su capacidad para prevenir y revertir las enfermedades cardiacas y se centra, sobre todo, en el aspecto mental de la pérdida de peso mediante la incorporación de técnicas para manejar el estrés.

Además de cuidar tu corazón contribuye a una pérdida de peso significativa debido a los cambios de estilo de vida saludables que vienen con la dieta.

Esta dieta no solo se centra en el consumo de verduras, sino que deja hueco para incorporar cantidades moderadas de pescado, pollo sin piel, aguacates, frutos secos y semillas. Las directrices de la dieta incluyen no consumir más del 10 por ciento de las calorías procedentes de grasas y no más de 10 miligramos de colesterol al día. También exige eliminar la carne, el pescado, las aves y la cafeína (excepto el té verde), limitar el azúcar, el sodio y el alcohol, y comer solo una ración de soja al día.

La clave esté en ir incorporando cambios como suprimir el pollo y la ternera por proteínas vegetales, como el tofu, las alubias, las lentejas o el tempeh. Al igual que la dieta flexitariana, la dieta Ornish anima a aumentar la ingesta de fruta, verdura y cereales integrales en las comidas y los tentempiés.

Como con cualquier otra dieta, lo aconsejable es hacer ejercicios variados, como entrenamiento de resistencia, estiramientos y ejercicios aeróbicos.