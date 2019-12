La Torre de los Montenegro se reconstruirá en cuanto el tiempo lo permita

El concejal de Patrimonio, Xaquín Moreda, explicó ayer que la restauración de los restos de la Torre de los Montenegro que se desmoronaron el jueves como consecuencia de las intensas lluvias serán restaurados en cuanto la meteorología lo permita. Según explicó, las condiciones actuales de humedad no serían las más idóneas para realizar estos trabajos. En cualquier caso, tanto el proyecto de restauración como la solicitud a Patrimonio (Consellería de Cultura de la Xunta) se cursarán de inmediato para poder acometer los trabajos cuanto antes. Devolver los restos de la torre medieval a su estado anterior a este desmoronamiento no parece una labor muy complicada puesto que, aunque las piedras no estaban numeradas, existen numerosas imágenes de la misma.

Drenaje

Moreda explicó que la caída de la parte de la cimentación de los restos de la torre, que están en el área arqueológica de O Campiño, se produjo por la acumulación de agua debido a las intensas lluvias de los últimos meses. El agua en el interior de la torre hizo presión hacia fuera sobre el muro y este acabó cediendo. El edil explicó que cuando estos muros fueron construidos la estructura correspondía a una edificación cubierta por lo que no preveía esta gran acumulación de agua. Es por ello que ahora el Concello se plantea que el proyecto de recuperación incluya un drenaje que permita evacuar el agua y no se acumule en el interior causando nuevos daños.

El desmoronamiento se produjo a última hora de la mañana del jueves y provocó el corte de la pasarela peatonal que atraviesa el área arqueológica por motivos de seguridad. El edil de Patrimonio Histórico explicó que una hora más tarde ya se estaba procediendo a apuntalar los restos de la torre para evitar nuevos desprendimientos, al mismo tiempo que se procedió a la recogida de las piedras para tener el material disponible de cara a una futura restauración. Los restos arqueológicos se cubrieron con una lona para evitar un mayor deterioro mientras no se restauran.

Xaquín Moreda explicó que es muy probable que se valore la apertura de nuevo al tránsito de la pasarela peatonal una vez que se estudie la situación de los restos arqueológicos con la concejalía de Seguridade Cidadá, una vez que ya están apuntalados.