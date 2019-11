El Concello califica de "parche" la ampliación de la depuradora y exige saber el destino del agua de Ence

Al Concello sigue sin convencerle la posible ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Lourizán. Considera que es un "mal parche" que va a crear muchos problemas de impacto en la ría y que no trabaja en la línea de recuperación en el futuro de los terrenos de Ence y Os Praceres. En palabras de la concelleira Carme da Silva, a la depuradora "no hay que ampliarla, hay que hacer que funcione", y a así se lo ha hecho saber a Augas de Galicia.

Las alegaciones del gobierno local en esta materia se centran en que la propuesta no ofrece una alternativa distinta que no sea la ampliación, sigue sin aclarar qué va a ocurrir con las aguas residuales de Ence, faltan estudios de impacto atmosférico y la integración paisajística no se corresponde con las necesidades de la zona. Además, la propuesta de construcción de un campo de fútbol en los terrenos tampoco es, en opinión del Concello, factible, ya que no cuentan con las medidas necesarias ni para campo de juego ni para vestuarios o gradas.

Da Silva ofreció ayer una rueda de prensa en la que recalcó que la principal alegación que se ha remitido a la Xunta de Galicia sobre esta posible propuesta de ampliación, una opción sobre la que también se han manifestado en contra buena parte de los vecinos de la parroquia de Lourizán, es el futuro del antiguo emisario una vez puesto en funcionamiento el nuevo y qué ocurrirá con las aguas residuales de la fábrica de Ence.

La concelleira del Ciclo da Auga criticó que en el actual expediente de Augas de Galicia para la futura depuradora, que llegó al Concello hace dos semanas, no incluya las mismas propuestas que en el iniciado en 2015. "No se puede ir cambiando el expediente", recordó, para añadir que se trata de una "tramitación extraña".

"La Xunta dice que lo de Ence no es objeto de este expediente, por lo que ahora contestamos a esa propuesta de resolución que se aclare expresamente cuál va a ser el destino del antiguo emisario y qué pasara con las aguas residuales de Ence, quién las autoriza y, si van sin autorización, si van a ir por emisario viejo o por el nuevo", anunció.

En el gobierno local están molestos con la "opacidad" desde Augas de Galicia y por la "falta de comunicación" por no aclarar todas las dudas al respecto ni facilitar la información adecuada. Es por eso que instan a "sentarse a hablar con seriedad".

Sin estudios de la ría

Respecto a la tramitación ambientan de la ampliación de la EDAR, Carme da Silva destacó que no se haya enviado aún al Concello de Pontevedra ningún estudio del estado de la ría. Sobre esta ampliación, consideró que "no es una solución de futuro, sino que va a crear muchos problemas en Os Praceres". Por ello, solicitan a la Xunta que retire este proyectos y que los técnicos se sienten a hablar de las soluciones reales para la depuración.

Caudal

Uno de los puntos más cuestionados por el equipo de Lores es la capacidad de la depuradora, que en este momento tiene una entrada equivalente a 200.000 habitantes. En opinión de Carme da Silva es más que suficiente, lo que no justificaría la ampliación. "No hay que ampliarla, hay que hacer que funcione", subrayó la responsable local del Ciclo da Auga.

"Los principales problemas de funcionamiento de la EDAR no están relacionados con la capacidad del caudal, sino con la procedencia de aguas incompatibles con la depuradora, por carecer de pretatamiento", dijo.

Citó como ejemplos las aguas que recoge el informe de la Xunta provenientes de de industrias alimentarias del Puerto de Marín y aguas con una importante salinidad dervidadas de esas industrias. "No son compatibles con las aguar urbanas, pero sí si son tratadas previamente", matizó.

Asimismo, es necesario separar el agua de la lluvia de los ayuntamientos de Poio y Marín, que carecen de esa red separativa.

Por todo ello, Carme da Silva tachó de "mal parche" que va a crear muchos problemas de impacto la futura ampliación proyectada por Augas de Galicia.

Como colofón, la concelleira recordó que, a día de hoy, "seguimos sin conocer el plan de saneamiento de la ría de Pontevedra".