María Ramallo aumenta los apoyos para el PP en Marín

El PP sigue sumando apoyos en Marín, donde su alcaldesa, María Ramallo, encabezó la lista popular al Congreso por la provincia. En Marín el PP alcanza el 36,1% de los apoyos con 4.659 votos, cuando en abril fueron 4.287. Le sigue el PSOE (26,7% y 3.453 papeletas), Podemos-EU (13,3%, 1.715 votos), Vox (9,1%, 1.178 votos), BNG (5,6%, 723).

Como curiosidad de la jornada, un elector de Marín mostró su indignación con el bloqueo político que atraviesa España a través de un peculiar voto "protesta". Este votante del CEIP Carballa no introdujo ninguna de las papeletas reglamentarias en la urna, sino que utilizó uno de los sobres oficiales para lanzar un mensaje: "Tres mil millones para elecciones y no hay para pensiones", escribió en un folio en blanco. "Voto a Pocoyó", sentenciaba su particular "papeleta".