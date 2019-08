Éxito de los "triunfitos" en Caldelas Xoven

Las Festas das Dores de Ponte Caldelas comenzaron con una noche dedicada a la música más actual del panorama español. Los principales reclamos de la jornada, las actuaciones del los concursantes de Operación Tirunfo y los Dj´s invitados a un programa especial para el público más joven del municipio.

Ricki Merino y Famous, concursantes de Operación Triunfo y el segundo el ganador de la última edición, dejaron huella en Ponte Caldelas. Ambos eran el plato fuerte del Caldelas Xoven y "triunfaron" durante sus directos en la Alameda. Cientos de jóvenes asistieron a esta cita musical cuyo cartel protagonizaban los exconcursantes de concurso de talentos.

Por un lado, Ricki se metió al público en el bolsillo con su single "Miénteme", mientras que Famous salió pisando fuerte el escenario y antes de interpretar su último sencillo, hizo que todas las personas de la Alameda bailasen con la canción de Calypso.

Seguidamente ofreció el primer directo de su primer singls "Bulla". Famous llegó a decir que "no sé si lo conocerá mucha gente, es un tema muy nuevo" pero ese miedo se disipó cuando vio que todo el público pedía esa canción desde su llegada al escenario.

David Delafuente, ex integrante de Auryn, también dejó huella con la interpretación del tema "Me llamas", un tema de Piso 21 y, por otro lado, el artista gallego Brokktt no dejó a nadie indiferente por su "flow" en el escenario.

Para cerrar el programa de Caldelas Xoven, los Dj´s invitados hicieron que los jóvenes disfrutasen con el gran pistoletazo de salida de las Festas das Dores.

Más fiesta en Ponte Caldelas

Durante el día de ayer, además de los pasacalles, se celebró el Festival Folclórico Internacional, donde participó una de las bandas organizadoras, Os Coribantes, junto con grupo folclórico "Chispa" de Plasencia y el Rancho Folcrórico Campanha de Oporto, con más de 150 artistas. Por la noche, llegó el momento de la verbena en la Alameda con las orquetas Superfama y el grupo América, que deleitaron a los asistentes con sus versiones de los clásicos del rock.

En la jornada de hoy volverán los pasacalles a llenar el municipio de música y por la noche la Orquesta Olympus presentará uno de sus conocidos espectáculos a partir de las 22.30 horas.