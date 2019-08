La presidenta de la Diputación dice, sobre la ofrenda a la Peregrina, que "todas las opiniones son respetables"

La Diputación de Pontevedra quiere evitar "alimentar polémicas que no existen" y no tiene previsto dar respuesta a las críticas que desde el Concello se han realizado sobre la ofrenda institucional del gobierno provincial a la Virgen Peregrina.

Fuentes de la presidenta, Carmela Silva, aseguraron ayer a FARO que la socialista considera que "estamos en un país libre y democrático en el que todas las expresiones son respetables". "No vemos ningún problema y no vamos a alimentar polémicas que no existen", opina.

Estas palabras llegan un día después de que la concelleira de Festas, Carme Da Silva (BNG), asegurase que en la Presidencia de la Diputación "non teñen tan claras esas cousas do laicismo" porque "en pleno século XXI van facer a ofrenda á Virxe Peregrina".

La ofrenda institucional tuvo lugar el domingo de la Peregrina en la capilla pontevedresa, ya que la Virgen es la patrona de la provincia y es tradicional que un diputado realice la petición, que este año corrió a cargo de Santos Héctor Rodríguez y se centró en la pobreza y los más desfavorecidos.

Respuesta de los populares

Quien sí se ha manifestado al respecto ha sido el PP provincial. La diputada Pepa Pardo respondió ayer a las críticas del Concello que "los políticos debemos estar donde esta la gente y no se entendería que por un capricho del BNG se eliminase esta tradición que no es solo de la Diputación, sino de la gente de toda la provincia".

"Los cargos políticos deben saber que no se representan a sí mismos, sino que representan a todos los vecinos, tanto a los que los votaron como a los que no", dijo en referencia al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, "que hace veinte años no asiste a los actos litúrgicos de las fiestas".

"Mal comenzamos si el BNG ya está criticando a su socio mes y medio después de formar gobierno", señaló Pardo.