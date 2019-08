El Concello acusa al PP de querer llevar a Pontevedra "de volta ao nacional catolicismo"

El Concello de Pontevedra considera que el PP local se está caracterizando por "querer dar moitos pasos atrás e retroceder moitos anos". "Afortunadamente, a xente de Pontevedra sabe que o futuro das ciudades vai por outro lado e que Pontevedra está á vangarda a nivel internacional sobre como se están a construir as ciudades", consideró la concelleira de Festas, Carme da Silva.

"O PP nos quere levar de volta ao nacional catolicismo", dijo tajante sobre las declaraciones de los populares relativas a la ausencia de miembros del gobierno local en actos religiosos como los de las Festas da Peregrina.

"Se as propostas son do calibre de que os cargos institucionais teñen que asistir a actos relixiosos, é preconstitucional. Parece mentira que unha forza política que venera a Constitución faga propostas que son previas a esta, que di que ten que haber separación entre o Estado e a Igrexa", resumió. "O Estado español é un Estado acofensional", recordó.

"Defender como defende o PP que os cargos públicos asistan a estes actos relixiosos é trasladarnos ao nacional catolicismo", sentenció.

La nacionalista pidió respeto tanto a las personas creyentes como no creyentes. "Non me sorprenden estas declaración da persoa que as fixo. Non sorprenderá que en breve pida que se volva nomear á raíña das festas. Vai na mesma liña nacional catolicista preconstitucional", dijo respecto a Pepa Pardo, diputada popular en Pontevedra.

Da Silva subrayó que desde el Concello y desde la Concellería de Festas se seguirá defendiendo que debe haber clara separación entre los cargos institucionales, "que se deben ao conxunto da sociedade", y los actos religiosos.

Respecto a una posible fisura entre BNG y PSOE en la Diputación insinuada por el PP, puesto que desde la presidencia socialista del gobierno provincial sí se participa en la ofrenda institucional a la Virgen Peregrina, Carme da Silva aclaró que ella en ningún momento había mencionado "ningún pacto". "Eu limiteime a falar do que o BNG leva vinte anos facendo en Pontevedra e é que non asistimos a actos relixiosos en representación do goberno. Os actos relixiosos tenos que presidir quen os ten que presidir, que son as personas de cada relixión", manifestó.

"Non se poden defender outros deberes como a ecoloxía, o feminismo, a igualdade se non empezamos por defender que cada institución ten que facer o que lle corresponde", repitió.