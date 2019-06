Música, actividades y, sobre todo, vino

Un grupo de asistentes a la Mostra do Vino, ayer en uno de los puestos de degustación. // Rafa Vázquez

Aromáticos, con una acidez justa y un matiz salino, los caldos cultivados en Vilaboa cuentan con incondicionales que se dan cita desde ayer en la Mostra do Viño de este municipio. Catorce viticultores y cuatro bodegas de la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo presentan sus tintos y blancos.

Riomaior se estrena en este 2019 como sede de la Mostra do Viño de Vilaboa, una oportunidad para degustar los caldos de la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, que incluye entre sus bodegueros no solo a los de Vilaboa o Marín sino también a los de Pontevedra y Poio.

Tintos con personalidad y blancos llenos de frescura sirvieron, según los gustos, para espantar el fuerte calor que ambientó toda la jornada y en la que los puestos de degustación recibieron a grupos de amigos deseosos de catar los caldos de la indicación.

Los asistentes pueden evaluar las producciones de 14 viticultores y 4 bodegas adscritas a la IXP Ribeiras do Morrazo. Los precios se mantienen con respecto a las ediciones anteriores, a fin de que todos los interesados puedan conocer los caldos que cuentan con este sello de calidad.

Asimismo, la fiesta incluye otros puestos en donde pueden degustarse productos gastronómicos o adquirir artesanía gallega.

Durante la tarde de ayer se celebró una cata profesional de las bodegas de la indicación y un concurso de catas y aunque en general las degustaciones y las actividades vinculadas al vino son el eje central de la fiesta, ésta incluye en su programa distintas ofertas musicales.

Así, en la jornada de ayer actuaron la Banda de Música de Vilaboa y el grupo Astarot ofreció un concierto con el que se despidió la primera jornada de la Mostra do Viño.

Las casetas reabrirán hoy a las 11 horas y a las 12.30 el escritor Xosé Manuel G. Trigo leerá el pregón.

Por su parte, la entrega de diplomas a los viticultores mejor valorados está prevista para las 13 horas en el transcurso de un acto en el que actuará el grupo de música tradicional Aires de Cobres.

En esta segunda y última jornada de la Mostra do Viño no faltarán las actividades para los más pequeños. Así, los niños serán los invitados de honor al concierto del clown Peter Punk, que dará comienzo a las 17 horas.

Finalmente, a las 19.30 horas tomará el relevo la música de Marcelo Dobode-Turoqua, con el que se despedirá