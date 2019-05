El PP local denuncia prácticas irregulares en la gestión de facturas del PSOE

El PP de Poio denuncia que, en la sesión de la Junta de Gobierno Local del pasado 29 de abril, el Bipartito, "pese as advertencias e discrepancias da Interventora -funcionaria pertencente á escala de Funcionarios de Administración Local con Carácter Nacional-", aprobó cuatro facturas "de xeito irregular por importe de 13.887,50 euros en concepto de xestión, difusión e comunicación do programa Poio Impulsa da Concellería de Urbanismo e Promoción Económica".

La interventora del Concello, tal y como apunta el PP que se recoge en el acta de la Junta, expuso que "este servizo a prestar debería ser un servizo obxecto de licitación mediante o correspondente expediente de contratación, previa emisión dos correspondentes informes e previa acreditación de existencia de crédito" y, según los populares, "nada disto fixeron". "Por que non licitaron un servizo regular e periódico como é o de xestión, difusión e comunicación do programa Poio Impulsa e sen embargo o deron a dedo, de xeito irregular, a quen eles quixeron darllo? Terá que ver que as eleccións locais están a volta de esquina? Tanto aprenderon das prácticas caciquís do BNG nestes anos de Bipartito? É unha pena que calquera autónomo ou empresa de Poio non poida competir en igualdade de condicións no seu Concello e, sen embargo, o poidan facer noutros concellos veciños", denunció Rocío Cochón.

Los populares denuncian que es habitual, cada semana, que la interventora informe negativamente sobre facturas que no tienen propuesta de gasto aprobada, "algo que é ilegal e que o Bipartito na Xunta de Goberno as aproba sen ter un mínimo de coherencia nin de vergoña".

Cochón denunció que es la propia interventora la que cada semana les pide y advierte que, "para evitar a existencia de facturas sen consignación orzamentaria será necesario que actúen con prudencia, sobre todo na contratación menor, que habitualmente se leva a cabo de modo verbal; se lembra unha vez mais a obrigatoriedade de acudir sempre con carácter previo a realización do gasto o departamento de Intervención co fin de comprobar a existencia de crédito" pero que "o Bipartito prefire actuar de xeito ilegal e gastar os cartos de toda a veciñanza de Poio ao seu antollo".