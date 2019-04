Portas rinde unha homenaxe ao autor do primeiro mapa de Galicia

Portas acolleu unha homenaxe ao autor da primeira Carta xeométrica de Galicia, por motivo do 231 aniversario do seu nacemento, organizada pola Asociación Cultural e Deportiva Domingo Fontán. Dita homenaxe contaba co apoio do Concello de Portas e da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e contou coa asistencia do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.