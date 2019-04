En Marea aboga en Pontevedra por trabajar para paralizar la A-57 y rescatar la autopista

En Marea reivindicó ayer en un mitin en Pontevedra su apuesta por una Galicia "máis xusta, libre e desenvolvida". Así lo aseguró su portavoz, Luis Villares, que comprometió todos el esfuerzo de esta formación para defender los derechos de los gallegos y lograr "oportunidades e calidade de vida para o conxunto da cidadanía".

"Defender os dereitos de Galicia é defender os dereitos das galegas e galegos. Non como fai Pedro Sánchez, que ten mitin en Vigo e non lembra as cousas que deixou pendentes en Galicia. E se nun mitin xa non cita a Galicia, que fará se goberna outra vez?", se preguntó Villares en el acto, celebrado en la Casa da Luz.

La cabeza de lista al Congreso, Iris Malvido, destacó algunas cuestiones clave para Pontevedra como la paralización de la construcción de la A-57. "Non ten sentido apostar por duplicar infraestruturas", dijo sobre lo que denominó "un vial en paralelo á actual AP-9". Consideró que con esa inversión sería posible acometer la recuperación de la autopista.

En este sentido, se comprometió a trabajar para impulsar "a tan demandada recuperación para o público dunha autoestrada que En Marea quere gratuíta á maior brevidade".

La candidata también puso el foco en Ence y en lo que denominó "a permisividade estatal cara un modelo empresarial que destroza máis emprego do que crea".

Malvido denunció el fuerte impacto ambiental de la pastera en la ría de Pontevedra y su repercusión en sectores productivos vinculados al mar como la pesca y el marisqueo.

En la misma línea, aludió al estado actual del monte gallego y destacó la vinculación directa entre esta planta y un modelo forestal "que propicia a proliferación de monocultivos de eucalipto, favorecendo os incendios."

Participación ciudadana

María del Carmen González Novoa "Peque", también candidata al Congreso, recordó que desde En Marea se hace una política diferente "con e para as persoas". "Nós si cremos na participación das persoas", recalcó.

Por ello, enumeró los principios del programa electoral de la formación, entre los que destacó el diálogo con la ciudadanía, la atención a las personas más vulnerables, las mujeres, la juventud y el futuro del medio ambiente. "Nos corresponde coidar o noso entorno coa retirada de Ence e a paralización da A-57", resumió sobre este último aspecto.

Por su parte, Silvia Díaz, candidata, asimismo, a las municipales por Poio, insistió en que uno de los principales escollos de todos los comicios es la abstención.