La Unidad de Psoriasis del CHOP se consolida como la mejor España en atención al paciente

La Unidad de Psoriasis del CHOP se consolida como la mejor de España en atención al paciente. Es el tercer año que recibe este reconocimiento, tras las distinciones de 2015 y 2016. La jefa del Servicio de Dermatología, María Ángeles Flórez Menéndez, acompañada por profesionales y directivos del complejo pontevedrés, recibió ayer el galardón en un acto en Santiago.

No ha sido el único éxito de la sanidad pontevedresa en los premios Best in Class 2018, convocados por Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue la segunda área mejor valorada de Galicia con otros seis servicios y procesos asistenciales entre los finalistas a estos galardones nacionales: el de Digestivo, con su atención a la hepatitis C y a las patologías gástricas; Medicina Interna y por la atención al VIH; Dermatología; y Psiquiatría, como el mejor servicio en el tratamiento de la esquizofrenia.

En la entrega de los galardones, el conselleiro de Sanidade destacó el trabajo del Sergas "para que responda a las necesidades de los pacientes, cuidándolos y prestándoles la mejor asistencia posible".