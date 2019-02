Stock Pontevedra abre sus puertas para dinamizar el comercio local

El Recinto Feiral acoge durante tres días (hasta mañana domingo) la feria Stock Pontevedra, en la que más de 70 empresas de la comarca y otros puntos de España, e incluso Portugal, se dan cita para vender aquellos productos de temporadas anteriores a precios atractivos. La iniciativa está organizada, por 16 año consecutivo, por el Centro Comercial Urbano Zona Monumental, CCU ZM. Está abierta de 11 a 21 horas.

Entre los puestos se pueden encontrar artículos de vestir, complementos, óptica, decoración, antigüedades u otros de carácter técnico, como ropa deportiva. También se ofertan juguetes, muebles y menaje de cocina.

Isabel Lafuente está al frente de "Productos galegos", de Salcedo, el único puesto de alimentos de la feria. Acuden todos los años para vender quesos, embutidos, mieles... "Venimos desde siempre porque este tipo de productos se venden siempre muy bien", asegura.

"Bess Two" es una tienda de la calle Rosalía de Castro que trabaja con conocidas marcas de ropa femenina de gama media/alta. Este año se estrenan en el Stock Pontevedra. "Llevamos siete años con la tienda, por lo que hasta ahora no teníamos mucho stock. Las campañas no están siendo todo lo buenas que deberían para el comercio local, así que decidimos participar en la feria porque la mercancía en el almacén se devalúa. Son prendas muy buenas de calidad, con buenos acabados", asegura Maite López.

En la iniciativa también hay comerciantes de fuera de Galicia y de Portugal. Armando Oliveira vende artículos para hombre y mujer. "Participamos en ferias de toda España", afirma.