Luis Emilio Batallán continuará su lucha para ver la "jubilación" de Núñez Feijóo

Visiblemente más delgado pero igual de crítico que hace una semana, el músico y facultativo Luis Emilio Batallán ofreció ayer una rueda de prensa en la sede del Colegio de Médicos de Pontevedra para agradecer el apoyo recibido durante su huelga de hambre en defensa de la sanidad pública y contra la política "austericida" de Alberto Núñez Feijóo. El que fue médico de cabecera en Moraña, y afectado por el decreto de la Xunta de 2013 que obligó a estos profesionales a jubilarse a los 65 años, confesó que confía en la justicia y en que su caso se resuelva favorablemente. El facultativo se encuentra a la espera de una sentencia, inminente, en el Tribunal Supremo, al que recurrió tras pasar por el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, TSXG.

"A miña idea é seguir vivo para ver se algún día os galegos xubilan a Alberto Núñez Feijóo. Espero que o pobo galego tome nota e nas vindeiras eleccións o sacan", aseguró. En este sentido, no dudó en dirigirse directamente al presidente de la Xunta de Galicia: "Nestes anos que leva vostede no poder, o único que fixo foi facer recortes que afectan á poboación más desfavorecida. É o campeón dos recortes. Non é un presidente digno de estar en Galicia".

"Galicia ten astenia, anorexia, anemia e un cáncer que se chama Núñez Feijóo", sentenció.

Retiro a los 70 años

Al ser preguntado sobre si su huelga de hambre, que duró cinco días y tuvo que abandonar el pasado viernes por problemas de salud y consejo médico, había merecido la pena respondió irónico que "parece ser que xa temos a xubilación aos 70 anos".

En cualquier caso, subrayó que su protesta continuará. "Vai ser política porque é a única defensa que temos. Todos somos políticos porque todos temos opinión". En la misma línea, instó a la oposición a que reclame en el Parlamento un informe do Consello de Contas referido a las jubilaciones de los facultativos "que cifra en 200 millóns de euros o custe de todas as demandas presentadas".

Asimismo, pidió al PP a que eche a Feijóo a través de una moción de censura porque "os galegos non merecen isto".