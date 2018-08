La Corsaria premió a los mejores: escaparates, hosteleros y mesas

| El Concello de Marín está dispuesto a incentivar la participación en la Festa Corsaria y en esta edición estipuló primeros premios y accesits en diferentes concursos. El resultado no pudo ser más favorable ya que la participación fue masiva. El primer premio en Hostelería fue para el Pato Donald y la Huerta de la Abuela se llevó el accesit. En el concurso de escaparates, el jurado no lo tuvo fácil, otorgando el primer puesto a Yvoti Moda mientras que el segundo y el tercero fueron para Mascotas y Joyería Rosant. Las mesas mejor ambientadas también tuvieron premio y recayeron en la Mesa Rúa do Sol y la Jaime Janer. En cuanto a la trayectoria y contribución a la fiesta los premios de este año fueron para el barco Miguel Barreiro y el establecimiento Acuña. Todos ellos fueron entregados por la alcaldesa, María Ramallo.