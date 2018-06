El general Romero: "Os transmito mi absoluta confianza en vuestro compromiso, profesionalidad y entrega"

El general Antonio Romero Losada explicó algunos de los detalles del entrenamiento que está desarrollando la Brilat de cara a estas dos misiones internacionales a preguntas de los medios una vez finalizado el acto conmemorativo del LII aniversario del nacimiento de la Brigada Galicia. Ambas misiones internacionales estuvieron presentes en el discurso del general jefe de la Brilat a sus tropas. Una fase de preparación que afrontan "con el corazón dividido" entre "los que se marchan y los que se quedan".

El general dijo ser consciente de que debido "al espíritu militar que os caracteriza, todos queréis ir, pero bien sabemos que eso no es posible". No obstante, insistió en que las dos misiones simultáneas es un reto que "la Brigada debe asumir como un todo, una misión que es imposible cumplir si no arrimamos todos el hombro" dado que "tan necesario es el trabajo de los que despliegan como el apoyo de los que se quedan".

Un año después de su llegada al mando de la Brilat, asegura que puede decir con satisfacción de que cualquier jefe se "sentiría tranquilo" al iniciar una misión con estos efectivos: "Me gustaría transmitiros hoy la absoluta confianza que tengo en vuestro compromiso, en vuestra profesionalidad y entrega".

Por último, no quiso finalizar su intervención sin "agradecer el esfuerzo que hacen nuestras familias". En estos momentos con un despliegue lejos del hogar, afirma "que es más necesario que nunca cerrar filas y ayudarnos unos a otros, de tal forma que las familias de los que se van se sientan sostenidas por los que se quedan".