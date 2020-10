Absuelto de acoso y de abusos pero condenado por amenazas sexuales a una mujer

Una multa de 450 euros por un delito leve continuado de amenazas. Es la condena para un hombre de 60 años que fue acusado también de abuso sexual y acoso. La magistrada del Penal 2 no ve prueba suficiente. La Fiscalía pedía tres años y medio de prisión y seis de alejamiento.

El 2 de octubre de 2018, la víctima presentó denuncia ante la Guardia Civil, en Verín. Aseguró que el varón se había abalanzado sobre ella ese mismo día, cuando estaba en la puerta de un supermercado. Según dijo, se separó de él y le dio un tortazo. Presuntamente, el acusado también intentó tocarle los senos, sin conseguirlo, y la insultó antes de volver a intentar tocar sus partes íntimas.

La denunciante también manifestó que, unos días antes, en septiembre, cuando se encontraba en el mercadillo de Verín, el acusado se le acercó por detrás e intentó tocarle el culo. En otras dos ocasiones, según la mujer, él trató de besarla. El día que denunció, la víctima recibió un mensaje que decía: "Lo que me hiciste esta mañana no tiene perdón, me jodiste mi matrimonio y mi vida", seguido de una amenaza. El 3 de noviembre, presentó una nueva denuncia por una supuesta cachetada y un intento de beso mientras ella vendía calendarios en la feria. También dijo que, otra vez, le bajó los pantalones en el súper.

Dichos episodios no han podido probarse, por varias "contradicciones y ambigüedades" de la víctima -que recibió más de 1.000 euros de él, en 19 transferencias en tres meses-, según la jueza. Sí las amenazas, varias sexuales, que el varón le mandó por mensaje, "prueba objetiva e incontestable".