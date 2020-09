"El partido de Jácome no tiene afiliados; nunca los quiso para no perder poder "

El partido de Democracia Ourensana que fundó Jácome en 2001, y que desde entonces no ha realizado ninguna renovación estatutaria ni de cargos, motivo por el que el Ministerio de Interior acaba de darle un plazo que acaba en febrero de 2021, o iniciará el proceso para que se extinga, "no sobrevivirá a su fundador", señalaron ayer los ediles críticos con el propietario y administrador único de DO.

El concejal Manuel Álvarez sigue figurando como vicepresidente de DO, aunque no tiene acceso a las cuentas hace años ni es arte ni parte, afirma, denada de lo que haya pasado con el dinero de la formación. "Los partidos no tienen dueño, son de todos los que lo conforman, pero DO no tiene afiliados. Al principio estábamos para aportar fondos y ayudar, pero Jácome siempre tuvo miedo a que el partido tuviera afiliados, por si él perdía poder. Así que nunca quiso afiliados. A veces miente y dice que DO tiene afiliados, pero no es verdad", sentenció Álvarez. Otra originalidad: un partido que llegó a gobernar sin un solo afiliado.