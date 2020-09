La oposición tilda de "debacle previsible" la ruptura del pacto en el Concello

La oposición de la Corporación municipal de Ourense define la situación actual que vive el bipartito de la tercera ciudad de Galicia como "debacle previsible". Desde el PSdeG, su portavoz municipal, Rafael Villarino, explica que "el PP salvó la situación en un pacto vergonzoso cuando era la lista socialista quien tenía que gobernar y ahora se vive una situación provocada por el PP, porque es una estrategia de Feijóo y Baltar para quitar a quien pusieron ellos para mantener el poder en la instituciones de la provincia".

Califica de "teatro" la rueda de prensa y los sollozos del exalcalde Jesús Vázquez: "Dicen que suspenden cautelarmente sus competencias, pero está claro que este movimiento responde a intereses de tipo económicos como la aprobación del plan de urbanismo o de concesiones millonarias". Y finalizó diciendo que "es voz populi que ya hubo disensiones en el grupo de gobierno y se ve que no tienen proyecto de ciudad, no tienen estrategia de ciudad".

Desde el grupo municipal del BNG, su portavoz, Luís Seara, manifestó que "no nos valen las lágrimas del cocodrilo del portavoz del PP Jesús Vázquez en la rueda de prensa, cuando él y el resto de miembros del PP, son responsables directos de la situación en la que nos encontramos, pues posibilitaron hace algo más de un año que Jácome fuese investido". Y define que "si no hubiéramos presentado la moción de dimisión de Jácome esto no hubiera pasado, estalló todo por nuestra moción".

Además, la formación nacionalista le pide a los díscolos que "dejan sus actas como concelleiros, con el consiguiente abandono de la Diputación de Ourense de aquellos que también son diputados provinciales y posibiliten el cambio en Ourense".

El edil de Ciudadanos y portavoz municipal del grupo, Pepe Araújo, afirmó que "fuimos nosotros el que desvelamos este escándalo. Llevamos avisando que DO es una máquina para facturar y fabricar dinero. Llegados a este punto, la solución pasa porque el PP y el PSOE se ponga de acuerdo. El PP tiene que pedirle disculpas a los vecinos, pero son ellos los que tienen que sacar adelante a Ourense con nuestro apoyo. Que se dejen de andar con vueltas y partidos y si no son capaces que entren otros de las listas que tienen".