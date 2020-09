Ciencias agota plazas en Alimentos y ya supera los 100 alumnos de nuevo ingreso

La Facultad de Ciencias del campus de Ourense ha agotado la matrícula de nuevo ingreso en uno de sus tres títulos, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, algo que no ocurría desde hace años. "No recuerdo cuando fue la última vez que cerró este título", apunta el decano, Gil Garrote. En cinco plazos de inscripción, 48 alumnos han confirmado ya la elección de estos estudios y ya son 102 las matrículas formalizadas en el centro a estas alturas del calendario. Uno datos que no se registraban desde hace años.

De hecho, el decano avanza que el grado en Ciencias Ambientales, con 43 plazas ya cubiertas de 45, está también "cerrado a efectos prácticos". El tercer título que oferta este centro, Ingeniería Agraria, es el que peores datos registra habitualmente y en las cinco primeras llamadas al alumnado ha formalizado 11. Los tres parten con una oferta de 45 matrículas cada uno.

La Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUG, abre hoy el sexto plazo de matrícula, el último antes de la celebración de la segunda convocatoria la ABAU, y entre las titulaciones en las que ya no hay plazas disponibles está además de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que cerró con un 5,24 como nota de corte, el grado en Administración y Dirección de Empresas, ADE, que completó matrícula con una calificación media de 5 en el expediente del último alumno inscrito.

Estas cifras de matriculación reducen las opciones del alumnado que se presentará a la selectividad de septiembre ya que solo quedan plazas disponibles en cuatro de las 17 titulaciones que oferta el campus de Ourense: Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria, Turismo y el doble grado en Historia y Turismo.

El campus celebra así uno de sus mejores años en términos de demanda de matrícula. Si bien es muy común que los datos de ocupación se sitúen por encima del 100% al cierre del calendario, este año las carreras han agotado sus plazas mucho antes, con casos excepcionales como Historia, que pasó de peligrar en el mapa de titulaciones a completar su matrícula en la primera llamada.

La Facultad de Ciencias, que al igual que Historia tuvo que presentar un plan de viabilidad para mantener sus tres títulos, logra su propio hito este curso con el cierre de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y el casi lleno de Ambientales cuando todavía queda la ABAU de septiembre. Los tres grados ofertan 45 plazas cada uno y Alimentos ha cubierto 48, por lo que incluso supera su límite.

"Es muy buena noticia porque ya pasamos de 100 alumnos en la Facultad y todavía quedan varios llamamientos, con lo cual estoy muy contento porque supone que el centro, en general, pasa de los cien alumnos como hace 10 o 12 años, y teniendo en cuenta la bajada de la natalidad, mantener estas cifras es importante". En la última década, y con el calendario ya cerrado, Ciencias solo superó las cien matriculas en dos ocasiones, con 103 y 104. En esta ocasión, con cinco plazos, ya tiene confirmadas 102.

"Ciencia y Tecnología de los Alimentos está teniendo cada vez más tirón. Lo notamos desde hace unos cuantos años y creo que influye mucho el conocimiento que se tiene de la investigación que se hace en la Universidad, sobre todo en esta titulación, que es de mucho nivel", indica el decano.

El incremento del alumnado en el centro precisamente ahora que se imponen las restricciones de espacio para cumplir los protocolos Covid les obliga a repensar la organización de las aulas, proceso en el que se encuentran inmersos todos los centros del campus.