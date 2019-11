Récord de participación en la IV Convivencia de Protección Civil

Allariz coloreo el teñido cielo de gris de un naranja Protección Civil. Las agrupaciones de voluntarios se citaron en la villa alaricana para celebrar la IV Jornada de Convivencia de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

En la carpa anexa al Hotel OCA de Allariz, se reunieron un total de 420 voluntarios de 54 colectivos diferentes procedentes de toda la provincia gallega. El número de participantes fue el más numeroso de las cuatro ediciones. Un registro histórico que ya quedó inmortalizado con una fotografía grupal que así lo certifica.

José Olivier Reboredo, jefe del servicio de Protección Civil de Ourense, explicó que la jornada sirvió para "combinar lo que es la formación con los conocimientos y la historia de la villa de Allariz, siendo un medio para que los voluntarios se diviertan y que convivan, así como una forma de darle un reconocimiento a esa labor voluntaria y altruista que hacen los voluntarios durante todo el año".

Desde las 9,00 horas de la mañana con la recepción y una primera toma de contacto, empezó la jornada que realizó la fotografía protocolaria con todos los voluntarios juntos. Las visitas guiadas y los talleres informativos sirvieron para que la convivencia fuera efectiva y fructífera entre todos los voluntarios que se dieron cita. No solo hubo formación, si no también ocio y participación colectiva en diferentes actividades.

El momento más emotivo fue para homenajear la figura de Juan Míguez, un voluntario de la agrupación de O Carballiño que lleva más de 36 años en el colectivo y que vivió una transformación tanto cuantitativa como cualitativa del movimiento naranja: "36 años dan para mucho, unas experiencias muy buenas, otras no tan buenas. Pero lo que sí que aprendí en estos años, es que las agrupaciones no pueden funcionar si sus concellos no las apoyan. Los concellos tienen en este ámbito del voluntariado, mucho que ganar y muy poco que perder, yo animo a todos los alcaldes y concelleiros que sigan apoyando a las agrupaciones. Agradezco a toda la gente y a todas las agrupaciones". Así recibió el voluntario ourensano un homenaje "más que merecido" por su labor y trayectoria.

Al evento acudieron representantes políticos de la Xunta de Galicia, de diferentes concellos de la provincia de Ourense, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico, la Unidad de Drones de Celanova, los GES y demás entidades y colectivos de la protección civil.