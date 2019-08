El alcalde implantará sistemas para "evaluar el rendimiento" en el Concello de Ourense

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha informado que va a implantar sistemas como el KPI (Key Performance Indicator) para evaluar el nivel del rendimiento de un objetivo o proceso en el Concello.

En este caso no se trata de medir directamente la rentabilidad de los funcionarios municipales, pese a las polémicas suscitadas por el coste y bajas laborales de algunos trabajadores municipales, sino que la evaluación será global, indica, incluso en el ámbito político.

Una vez más, el alcalde ha adelantado sus próximos proyectos a través de las redes sociales de su partido, DO, y afirma que "el centro de investigación de Inteligencia Artificial,", una iniciativa en la que trabaja el Concello, " implantará los primeros programas para la administración ourensana".

Advierte de que " estos indicadores de rendimiento son esenciales para valorar si las actuaciones son válidas o deficientes. Los KPI se usan en compras, logística, ventas, servicio al cliente... y por qué no, en política. Las grandes compañías disponen de un KPI que muestra si las acciones desarrolladas están dando sus frutos o si, por el contrario, no se progresa como se esperaba", afirman.

Añade que si no tenemos un sistema de medición, no podemos monitorizar ni saber si trabajamos óptimamente. No se puede saber si un salto de longitud es largo sin cinta métrica o referencias de comparación", advierte el alcalde.