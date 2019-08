Los pioneros de la Residencia

El centro sanitario Nuestra Señora do Cristal conmemoró ayer sus bodas de oro reuniendo a un nutrido número de profesionales que participaron activamente en el desarrollo del servicio de la sanidad pública durante los últimos cincuenta años en la ciudad. Los reencuentros y las efemérides marcaron el acto de inauguración con un reconocimiento profesional.

La madre Marina observa las fotografías de una exposición que conmemora los cincuenta años de la inauguración de la Residencia Sanitaria Nuestra Señora do Cristal, el 13 de agosto de 1969. Una acompañante empieza a enumerar nombres, pero la monja que estuvo durante años en la Mutua y después en la residencia le corrige uno de ellos. Antonio Presigueiro, encargado de turno del quirófano, charla con otro de los primeros enfermeros. Constantino Abade, exjefe de Ginecología, llega a la cita cinco minutos antes y Daniel Romero, antiguo trabajador, le sigue para formar un corrillo ante la galería fotográfica.

La gerencia de la EOXI de Ourense, Verín y O Barco inauguró ayer un conjunto de imágenes, recortes de prensa y recuerdos para formar un panel en una de las paredes de la entrada del complejo hospitalario. La muestra reconoce la labor que hicieron los primeros profesionales de la residencia sanitaria. Ayer, 13 de agosto, se cumplían 50 años de la apertura oficial, pero meses antes la infraestructura ya estaba en funcionamiento.

El primer bebé y "la cigüeña"

La prensa de la época narraba así el primer nacimiento: "Llegó la cigüeña a la nueva residencia. Llegó jadeante y madrugadora. (...) Tan apresurada como se posó en la sala de Maternidad emprendió el vuelo de regreso a su mundo de ensueño. Otra más volvería a posarse y a partir rauda". El doctor Alcántara y su grupo de facultativos y enfermeras atendieron al primer nacimiento.

Antonio Varela llega puntual a la cita con una carta de presentación. "Yo soy Antonio Varela, el primer nacimiento de la residencia". El hombre cumplió 50 años el pasado 19 de mayo y fue el protagonista de la celebración. La gerencia le entregó una placa conmemorativa por tratarse del primer alumbramiento. El ourensano tuvo su dosis de protagonismo, que se mantiene vivo en una exposición en la que aparece en los brazos de una enfermera. Nació en hora de siesta, a las 16,30 horas, y su destino ya lo quería escribir su progenitora hace medio siglo: "Me contaron que mi madre, cuando acabó de dar a luz y vio que estaba bien, le dijo el doctor que si no tendría un trabajo para mí en el hospital". Se ríe y completa su explicación: "Ya me quería colocar y no tenía un día de vida. Y mira cómo son las cosas que ahora llevo 20 años trabajando como personal de mantenimiento del hospital". Después de él, llegó la primera niña, María Vázquez.

El actual gerente de la EOXI de la provincia, Félix Rubial, reconoció la labor que hicieron hace 50 años para poner en marcha el servicio de sanidad pública que tienen ahora los ourensanos y ourensanas. "Queríamos ter un cariño con vós porque cando un avanza cara ó futuro, hai que ter claro de onde vén, e vós sodes o fundamento e a base da sanidade da nosa cidade. Pouco a pouco, pasiño a pasiño, conseguemos chegar a onde estamos hoxe e esperamos seguir avanzando moito tempo".

El dirigente del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) añadió que "vós sodes os orixinais e a vós vos debemos moitas máis cousas das que vos teñamos reconocido nunca, por iso hoxe queríamos ter este acto. Seguiremos cos eventos ao longo dos próximos meses, para recoñecer o valor de todas aquelas persoas que botaron a andar a sanidade na nosa cidade".

La mayoría de ellos no reconocían, pasado el tiempo, el edificio en el que habían trabajado. "Está cambiado, pero muy cambiado. Aquí me pierdo", dice una exenfermera mientras mira al fondo del pasillo. Y es que 50 años dan para mucho.