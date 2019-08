La petición de Jácome para compatibilizar alcaldía y empresa privada no saldrá sin el apoyo de la oposición

La petición de compatibilidad realizada por Gonzalo Pérez Jácome para poder mantener su dedicación exclusiva como alcalde de Ourense, con la atención a empresas familiares ya su televisión privada entre otras, que iba ir hoy a pleno, necesita del apoyo de la oposición municipal, pues el alcalde no tiene mayoría en el pleno de hoy para aprobarla.

Por un lado Jácome no puede votar en ese punto, con lo que se quedarían 13 y 13 votos. Pero el gobierno local tiene otra baja, la edil Rebanales que dimitió y su sustituta no tomará posesión hasta el próximo de septiembre. De este modo tendría 12 votos de PP y DO a favor de la compatibilidad que solicita, de los 27 que tiene la corporación.

Por este motivo precisa apoyos de otros grupos y el portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino ha convocado una rueda 15 minutos antes del pleno de hoy, para denunciar supuestas amenazas del alcalde para que apoyen esa petición de compatibilidad.

Precisamente el PsdeG-PSOE compareció ayer para denunciar "la cortina de humo que supone la solicitud de compatibilidad del alcalde para mantener la dedicación exclusiva como alcalde y seguir obteniendo beneficios de su empresa persona" . Una solicitud que llega dos meses tarde.

La edil Natalia González indicó que el informe "está firmado por su edil de personal", Armando Ojea, quien es reconocido por sus problemas de pagos pendientes con las diferentes administraciones". Calificó el nuevo gobierno de "un complot de amigotes a los que solo le importan sus negocios".

El edil Xosé Rúa acusó a Jácome de tratar de manejar "dos instituciones como un chiringuito privado" amparado por esa "opa hostil" como calificó al pacto de PP y DO.

"Es un cuatrero"

El portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Villarino quiso calificar también la socilitud de Pérez Jácome como la de un "alcalde incompleto que, sin formación, ética o valores, actúa como un cuatrero". No es más que una persona "que viene a lucrarse del Concello y de su propia televisión." Asimismo, el portavoz anuncia que "después de analizar su caso" y observar la "ilegalidad", el grupo municipal votará en contra de esta solicitud.

Se pregunta "¿qué le brinda a la sociedad sucompatibildad? ¿Cuál, es la utilidad pública de Auria TV más que la de difamar?