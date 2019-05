Ourense, al borde del registro histórico de calor en mayo

La ola de calor que cierra el mes de mayo en Galicia se mantiene hoy y mañana en Ourense, que está al borde de registrar la temperatura máxima desde que hay mediciones en un mes de mayo, aunque las fuentes oficiales del ámbito meteorológico arrojan valores dispares, como de costumbre. Por ahora, la temperatura más alta a estas alturas del año son los 37,6º del 24 de mayo de 2017. Ayer, según la agencia estatal, el valor más elevado que hubo en la capital de As Burgas fue de 34,6 grados, a las 18.30 horas de la tarde.

Los datos de las estaciones medidoras de Meteogalicia son diferentes. La agencia autonómica cifra el calor de ayer en Ourense en una máxima en la ciudad que alcanzó los 36,3º a las 20 horas.

Las cuatro temperaturas más altas que se midieron este jueves en la comunidad corresponden a la provincia de Ourense. A Arnoia repite como la sartén gallega: 36,3º de máxima, como si fuera pleno agosto, a las 18.50 horas de ayer, 30 de mayo. En la ciudad, las dos estaciones de Meteogalicia midieron temperaturas diferentes: 36,3º y 35,5º. En Leiro, según el medidor de la estación vitivinícola Evega, la máxima llegó a los 35,6 grados. La previsión de la agencia autonómica es que Ourense alcanzará al menos 36º tanto el viernes como el sábado.

Pese a que la ciudad de As Burgas está acostumbrada a temperaturas elevadas, no tanto a que los rigores propios del verano se instalen ya en primavera, sin que se haya alcanzado el horizonte temporal que establece esa máxima del refranero popular: "Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". Los ourensanos buscan lugares para escapar del calor, como el entorno del río Miño -hay quienes siguen fieles a su baño termal pese al bochorno-, los parques o cualquier sombra improvisada bajo los edificios o un árbol en la calle.