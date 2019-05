Arquitectos ourensanos urgen la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal

Arquitectos de esta provincia urgen la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), tras el largo período de paralización que vive esta ciudad, por falta de un documento acorde con las necesidades desde hace diez años. Piden a los grupos que integren la próxima corporación que salga de las urnas el día 26, que se sienten a dialogar cuando antes, para sacar adelante el nuevo PXOM, ante el peligro de que Ourense "permanezca bloqueada y deje de ser la tercera ciudad de Galicia".

Los profesionales del sector consideran que el nuevo documento "debería consensuarse, para sacarlo con el apoyo de la mayor cantidad de fuerzas políticas que sea posible". Contemplan como algo imprescindible que "lo hagan con sentido común, apartando su ego, porque hay gente que tiene mucho ego, para responder a la ciudad, que llevamos más de diez años sin plan general".

Grave perjuicio

El arquitecto municipal, José Antonio Padrón Conde, concuerda con sus compañeros de profesión en que la falta del nuevo PXOM adaptado a las necesidades "genera un grave perjuicio económico y un grave perjuicio de desarrollo, que podría prolongarse durante un largo período de tiempo". En líneas generales, contempla con preocupación la falta de cultura de diálogo y la capacidad para sentarse a hablar, con el fin de consensuar medidas, realizando cesiones por parte de cada uno de los interlocutores, para aprobar el mejor documento posible.

José Antonio Padrón explica que los planes urbanísticos deberían tener una vigencia que oscile entre 10 y 15 años, por lo que esta ciudad ya ha perdido todo el desarrollo, crecimiento y dinamismo que podía generar un documento urbanístico. De todas formas, advierte de que "no se puede buscar la responsabilidad en una sola dirección; la responsabilidad es de todos". Y señala: "Si no tienes un plan, no puedes llamar a la puerta de la Comunidad Económica Europea para pedir dinero, con la finalidad de desarrollar ideas".

Encima de la mesa

Arquitectos consultados por este periódico avanzan que las fuerzas políticas que consigan representación en las próximas elecciones municipales, "se van a encontrar el día 27 el documento del PXOM encima de la mesa, por lo que deben consensuar su aprobación". José Antonio Padrón considera "una vergüenza que Ourense permanezca paralizada desde hace más de diez años, por la falta de un documento de este tipo, mientras continúan creciendo ciudades como Santiago, A Coruña y Vigo".

Arquitectos consultados insisten en que, tras diez años de paralización del desarrollo urbanístico, "poco nos falta para dejar de ser la tercera ciudad de Galicia", por lo que proponen a los responsables políticos "ponerse las pilas para proceder a la aprobación de un nuevo documento consensuado, con el fin de aprovechar el tirón que va a suponer el Xacobeo dentro de dos años, que no se va a repetir nada similar durante una década". Y alertan, ante la inminente llegada de la alta velocidad ferroviaria: "¿Qué vamos a ganar con el AVE si no tenemos una zona de desarrollo? Tenemos que pensar que Ourense es el portal de entrada del AVE a Galicia. Eso no es una tontería. Por lo tanto, tienen que ser realistas; no pueden vendernos motos".

Grandes expectativas

Los arquitectos consultados advierten de que "hay muchas expectativas de comercio y muchas expectativas de ciudad termal que no se podrán desarrollar porque no hay seguridad urbanística". Por lo tanto, piden "un poco de sentido común; sentarse a una mesa, no ser obtusos, no ser cerrados y plantear soluciones entre todos".

Los arquitectos consultados coinciden en que los candidatos y partidos que no tengan capacidad de diálogo y perspectiva de ciudad, "no deberían presentarse a unas elecciones, porque pueden hacer mucho daño. Si lo único que domina en político es el ego, no están representando a la ciudad, se están representando a sí mismos". Y agregan. "Tampoco pueden plantear 'o esto o nada'. Esa no es la solución para una ciudad".

Los arquitectos explican que "lo normal es que cada diez años se haga una revisión del plan urbanístico. Si no se aprueba el PXOM o el Plan Especial del Casco Histórico, te vas a quedar bloqueado". Y alertan de que "mantener bloqueada una ciudad de 110.000 habitantes, eso supone que dentro de diez años no contará con esa población, tendrá mucha menos, porque el desarrollo se habrá estancado". En este sentido, señalan que "habrá menor calidad de vida, porque las industrias se acabarán marchando de una ciudad que no tiene futuro".

Los arquitectos consultados consideran que si los grupos que consigan representación en las próximas elecciones municipales se sientan a dialogar, "en menos de un año tienen el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado, porque eso requiere un acuerdo, para defenderlo en conjunto ante los organismos que sea necesario".

El arquitecto municipal avisa de que sin la aprobación del PXOM no se puede impulsar el desarrollo de la ciudad. "Cuando tengas ese documento, ya empiezas a soñar, porque tienes una base para poder desarrollar proyectos. Luego podrás plantear ideas y modificaciones puntuales, que permitan construir todo tipo de infraestructuras, polígonos de desarrollo, espacios verdes y otros servicios", sostiene.