La víctima de un intento homicida a manos de su todavía marido ejercerá la acusación

M. C. G. G., la mujer de 46 años que fue atacada presuntamente el jueves pasado por su todavía marido, permanecía ayer ingresada en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Cuando reciba el alta será citada a declarar por el juzgado de Instrucción 1 de O Carballiño, donde se investiga el presunto delito de intento de homicidio -o, al menos, lesiones agravadas- que mantiene en prisión preventiva desde el jueves a su todavía marido, con el que está en trámites de divorcio y que presuntamente no aceptó su nueva relación, Teófilo S. C., dominicano de nacionalidad española y 46 años. La víctima designará una abogada para ser acusación particular en la causa.

Fue atacada el jueves en el aserradero de Loeda (Piñor) en el que compartían lugar de trabajo ella y el presunto agresor, quien vivía allí, en una de las habitaciones para los empleados. La agredió presuntamente con un cuchillo de grandes dimensiones. Le causó un corte en la cara y otro más profundo en el brazo, que pudo resultar mortal. Le practicaron un torniquete en el lugar de los hechos y, tras ser evacuada en helicóptero, fue intervenida de urgencia. Sufría además, un derrame en un ojo y hematomas.

Además de lesiones físicas, la mujer, a quien la Guardia Civil tomó declaración el viernes en el hospital, un día antes de la intervención de los testigos ante la jueza así como del presunto agresor -quien se acogió a su derecho a guardar silencio-, padece secuelas psicológicas. Tenía miedo de que el marido pudiera quedar en libertad -la jueza lo descartó por el riesgo de que volviera a atacarla-, pero el ingreso en prisión de Teófilo S. C., conocido como "Chichi", no evita el impacto emocional. A pesar de ese estado, su entorno denunciaba ayer un retraso en la asistencia psicológica y en el asesoramiento a una víctima de un caso grave de violencia machista. También que no recibiera información sobre cómo designar un abogado para que acudiera a las declaraciones.

Consultado por este periódico, el hospital asegura que "fue a verla esta semana personal de Psiquiatria y, hoy, [por ayer], servicios sociales para informar de los dispositivos asistenciales de los que dispone en su Concello una vez que reciba el alta". La posible demora de este caso obedece, según el CHUO, a que "hay que respetar los tiempos según el estado y circunstancias del paciente". El entorno de la víctima afirmaba ayer que no fue una visita de oficio, sino una respuesta a que el hijo hubiera advertido que presentaría una queja.

A su salida del centro, la víctima recibirá asesoramiento en el centro de la mujer de O Carballiño. Además de representarla en la causa penal contra su aún marido por el ataque que pudo costarle la vida, su representación legal ya está gestionando esa cobertura.