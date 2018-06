DO presenta una moción para sustituir multas a jóvenes por trabajo para la comunidad

El grupo de Democracia Ourensana en el Concello de Ourense presenta una moción al próximo pleno municipal relativa a la creación de una ordenanza Municipal que sustituya sanciones económicas a jóvenes de 14 a 25 años, por trabajos al servicio de la comunidad. Habitualmente los actos vandálicos con mobiliario público son los más habituales entre menores y jóvenes.

Según explica DO "ante la problemática socio-económIca y familiar que en muchos casos origina el abono en metálico de determinadas sanciones administrativas de infracciones de igual naturaleza, el ámbito de las competencias locales, planteamos la posibilidad de sustituir estas sanciones, por trabajos en beneficio de la comunidad".

Explican que el artículo 25.2º de la Constitución española dice " las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. En todo caso (el condenado) tendrá derecho a la cultura y al desarrollo integral de su persona" indican.

También el Código P Penal en su art. 39 apartado g/ contempla como pena privativa de derecho "los trabajos en beneficio de la comunidad " y establece los requisitos en que habrán de desarrollarse los trabajos en beneficio de la comunidad. Entre ellos que no se impongan sin consentimiento del penado; que no atenten a su dignidad; que el trabajo sea facilitado por la administración o que la duración no sea superior a las 8 horas diarias entre otros.

A modo orientativo estos trabajos ala comunidad pueden ser en Bibliotecas; áreas de bienestar social; medioambiente; limpieza pública; mantenimiento y reparación de mobiliario público; centros asistenciales o Protección Civil entre otros.

La idea es que esta posibilidad, indica DO, regulada mediante una ordenanza se aplicará de forma voluntaria "a jóvenes desde 14 a 25 años que hayan sido objeto de una sanción pecuniaria administrativa como consecuencia de incumplimiento de ordenanzas municipales".