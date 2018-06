El policía ourensano Roberto González, reelegido responsable gallego del SUP

Roberto González, en el congreso del SUP. // Bernabé / Cris M. V.

El ourensano Roberto González (A Merca, 1982) seguirá otros 4 años como responsable en Galicia del principal sindicato de la Policía Nacional, el SUP. Revalidó el cargo que desempeña desde junio de 2014 con un apoyo casi absoluto de los delegados que asistieron al IX Congreso Federal, celebrado este jueves en A Estrada. Recibió 1.750 votos a favor, ninguno en contra, con 15 papeletas nulas. En su equipo de trabajo está Antonio Pousa, secretario provincial del SUP en Ourense y responsable de Acción Sindical a nivel autonómico. Un centenar de delegados de las distintas comisarías de Galicia representaron a más de 1.800 afiliados. El congreso se celebró en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Entre los caballos de batalla del SUP en los últimos meses destaca la lucha por la equiparación salarial con Ertaintza y Mossos. La subida empezará a cobrarse en septiembre u octubre.