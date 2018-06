Pontón: "Ir de Ourense a Vigo o Santiago en tren no puede ser un artículo de lujo"

La portavoz nacional del BNG , Ana Pontón, se reunió ayer con representantes de asociaciones de vecinos de Ourense, entre ellos del colectivo vecinal As Termas, próximo a la actual estación de buses de O Pino y recorrió estas instalaciones, para pedir que en el momento en que esta estación quede vacía al pasar el servicio a la intermodal, ese espacio se dedique a dotaciones públicas".

La parlamentaria nacionalista señaló que "está claro que a Galicia no se le toma en serio en el Estado, si no, no estaríamos viendo cómo llegamos tarde a todas las infraestructuras, se hacen con mala calidad y sin un compromiso real". Añadió que su formación no entiende "que un cambio de gobierno tenga que suponer ningún cambio en la programación de infraestructuras por eso pidió "compromisos para que la llegada del AVE se cumpla y tenga en cuenta el interior de Galicia, y el abaratamiento del coste de viajar por el interior, ya que no puede ser que sea un artículo de lujo y tan caro poder ir de Ourense a Santiago o de Ourense a Vigo. Ya no valen más retrasos ferroviarios, sino compromisos".