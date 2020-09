Una Santa Ifigenia sin sidra, pero con "freguifesta"

Las consecuencias de la pandemia sanitaria se han llevado por delante numerosas actividades y fiestas, incluyendo las populares celebraciones de Santa Ifigenia, en el entorno del pazo de Santa Cruz y en Banda do Río. Este año no hubo sidra, al menos de momento, pero para que la tradición no se perdiese del todo la Concellería de Cultura organizó ayer una jornada de "freguifesta" con actividades para todos los públicos. La comisión sopesó organizar una cata gratuita de la popular sidra, pero la autorización no llegó a tiempo para que los cosecheros pudiesen elaborar la bebida.

La programación festiva comenzó a mediodía con un concierto en las instalaciones del antiguo astillero de ribera de Banda do Río, donde Sabela King & The Heartbreakers presentaron los temas de su primer disco, un repertorio que incluía temas propios y versiones muy personales de Johnny Cash o Sam Cooke. La actuación formaba parte del ciclo Acervos Sonoros, patrocinado por la Xunta de Galicia.

Este mismo espacio fue el escenario elegido para una actividad dirigida al público infantil. Se trataba de una sesión especial de "cuentapintacuentos", con la autora Olalla González y el ilustrador Marc Taeger.

Como en las anteriores "freguifestas" el cierre fue una verbena en la que la Concellería de Cultura volvió a contar con el grupo local Distrito 7. Para el fin de fiesta se eligió el entorno de la pista deportiva de Banda do Río.

El día propio de Santa Ifigenia se celebra hoy y la comisión de fiestas mantendrá la tradición de celebrar una misa en la capilla del pazo de Santa Cruz. Será a las 19.00 horas y será al aire libre.