Defensa da Sanidade convoca una concentración el 3 de octubre ante la Casa do Mar para exigir atención presencial

Moaña acogerá una nueva protesta por reivindicaciones sanitarias. Después de que a comienzos de agosto la convocatoria de la Mesa Municipal da Sanidade reuniese a unos 2.000 vecinos, ahora la Plataforma en Defensa da Sanidade vuelve a organizar una movilización. Será el sábado 3 de octubre delante de la Casa do Mar a partir de las 19.00 horas. El colectivo de usuarios aparca la mayor parte de sus demandas al entender que deben centrarse "en reivindicar lo más básico de nuevo, que es la atención médica presencial", ante el malestar que muestran muchos vecinos en las últimas semanas.

Alegan, para convocar la concentración, que en Moaña se mantiene la atención telefónica para el 80% de las consultas médicas y que las esperas para una cita de atención primaria por teléfono "no paran de crecer y en algunos casos superan los 15 días". Atribuyen esta situación a que el centro de salud sigue con un 25% menos de la plantilla al no sustituir las vacaciones. Si bien es cierto que finalmente se cubrió la plaza de la matrona, en estos momentos el servicio funciona con tres médicos, un pediatra, un administrativo y un enfermero menos.

Argumentan, desde la plataforma, que "las barreras de acceso a la atención primaria pública favorecen la privatización, con la huida de las personas con mayor capacidad económica a los seguros privados". Alertan de que sin atención presencial "es más difícil realizar una detección precoz de enfermedades graves como el cáncer o los problemas coronarios". No se olvidan, en su texto reivindicativo, de que la indignación de muchos vecinos está llevando a situaciones de tensión en la Casa do Mar, lamentando que "los trabajadores que están en la primera línea de atención en el mostrador y al teléfono tengan que sufrir insultos y faltas de respeto, pues son los únicos que no tienen responsabilidad".

La protesta en Moaña será la primera, con la misma demanda, de una serie de concentraciones que se esperan en villas de toda Galicia, según explican desde la plataforma gallega SOS Sanidade Pública. A la concentración del 3 de octubre se invitan a los colectivos similares de las comarcas de O Salnés, Monforte y Verín.

Otras demandas como la recuperación del servicio de urgencias en Moaña, centralizado ahora en Cangas por la pandemia, queda por lo tanto aparcada "hasta resolver lo más urgente, que es pedir que nos vea un médico en atención primaria".