Hermelo: "Quise decir que no había contrato, pero sí Servicio de Axuda no Fogar"

La concejala del PP Dolores Hermelo afirma que sus palabras respecto a que el Concello de Cangas estaba sin el Servicio de Axuda no Fogar desde el día 1 de septiembre se entendieron mal. Es consciente de que pudieron lugar a un equívoco . Añade que la continuidad del servicio por parte de la empresa no se debe al gobierno local, ni al nuevo contrato que tacha de ilegal, sino a la naturaleza del mismo que impide que la empresa la abandone mientra no exista otra licitación.

"La concejala de ACE Victoria Portas defendió con con uñas y dientes que el servicio se manenía, por supuesto, de lo que yo hablo es de que estamos sin contrato, y or supuesto, se sigue manteniendo el servicio, precisamente esa era la mentira sobre la propuesta que tildaban de necesaria", aclara Dolores Hermelo.