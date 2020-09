La fábrica Massó vuelve a la vida

Extraordinario concierto de antiguas cantigas de las mujeres de la conserva que ofreció el cantante y escritor Xurxo Souto, acompañado por Pulpiño con su acordeón , ante la fachada de la vieja fábrica de Massó, en Cangas. El exlíder y vocalista de Os Diplomáticos de Monte-Alto lleva dos años, tras la publicación de su libro "La gran travesía de Chiruca Macallás" (Xerais, 2018), recopilando las canciones que componían las trabajadoras de las conserveras de Galicia, todas con letras reivindicativas y que en la noche del viernes, algunas de aquellas operarias en la fábrica canguesa o sus familiares, volvieron a entonar. Xurxo Souto repartió fotocopias de las letras y juntos cantaron en una noche mágica en la que la emblemática fábrica, ahora en esqueleto a la espera de destino, volvió a la vida y a sentir el eco de esas letras en las que las mujeres daban fe que allí dejaban sus vidas.

Una de esas letras es la que cantaba Carmiña Fernández Mariño: ( Nesta fábrica Massó, me estou deixando a vida/ Mira, mira Maruxiña, mira como veño eu. /De tanto empacar sardiñas, teño as manciñas perdidas/ Mira, mira Maruxiña, mira como veño eu. /E cando pasa Manuel, e nos encontra charlando/ Mira, mira Maruxiña, mira como veño eu. /Levanta a vista pra arriba, e baixa a vista pra abaixo / Mira, mira Maruxiña, mira como veño eu. / Nesta fábrica Massó, me estou deixando a vida / Mira, mira Maruxiña, mira como veño eu. /De tanto empacar sardiñas, traio as manciñas perdidas /Mira, mira Maruxiña, mira como veño eu. /E cando pasa Manuel, e nos encontra charlando /Mira, mira Maruxiña, mira como veño eu. / E ponse moi colorado, leva unha hora chillando/ Mira, mira Maruxiña, mira como veño eu.)

Aunque con un aforo limitado, con el público sentado en sillas, se reunieron en el exterior de la fábrica unas cien personas. "A verdade foi un día moi feliz. Por primeira vez chegaba a música a fábrica Massó coas cántigas das súas antigas operarias. Dende Alfageme, en Vigo, ata La Pureza, en Cariño, miles de mulleres encheron de música as súas horas de labor: Cancións divertidas, sobre melodías coñecidas, con un argumento común: criticar ao "encargado" que tanto as presionaba. Auténtica "canción social" na boca das nosas avoas. E por fin puidemos compartilas na "fábrica das fábricas", coñecida no seu tempo como "o casino da saradiña".

La noche concluyó con un gran aplauso a la memoria de Ana María Soto Landeira, "a señorita de Massó", trabajadora social que en los años 50 promovió en la fábrica la guardería, los comedores de Massó" y orientó los estudios y el fututro laboral de muchos hijos de las trabajadoras.