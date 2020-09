El PP afirma que el acuerdo plenario no impidió que Axuda no Fogar esté sin prestarse desde el día 1

Sigue coleando el "ajuste de cuentas" que hubo en el pleno del viernes. El PP insiste en que la prórroga del contrato del Servicio de Axuda No Fogar es ilegal, según se desprende del informe del secretario de la corporación municipal. La portavoz del PP en este asunto, Dolores Hermelo, afirma que hay que fijarse cómo se llegó a esta situación. "Lo cierto es que cuando se gobierna tiene que haber seriedad y no jugar con los servicios esenciales, en este caso poniendo un precio de salida en la licitación que el propio interventor calificó de muy bajo y que todos le pedimos que lo revisase y modificase para no tener problemas. Pero la concejala Victoria Portas (ACE) decidió que en este caso que "los sueldos dignos no hacían falta", manifiesta Dolores Hermelo, quien asegura que no hubo en el pleno del viernes ningún "salvador" porque desde el día 1 de septiembre Cangas está sin el mencionado servicio.

Pero el gobierno hace tiempo que tiene brecha con el Partido Popular, así que lo del viernes fue un episodio más. No fue lo mismo con Avante!. Al igual que el PP, podía trasladar el muerto al gobierno local con la abstención, sin embargo prefirió el voto en contra. Lo hizo porque consideraba que no se podían subir dos euros en la prórroga. Pero el voto en contra desnudaba al gobierno bipartito ACE-PSOE mostrando su endeblez. La estrategia tendría éxito de no acudir el BNG al auxilio. Un gobierno con 8 concejales, uno de ellos, un socialista, en Madrid, que ni en una situación de apuro como la del viernes acudió a votar. No hizo falta esperar mucho para probar el error que supone tener un teleconcejal en la capital que no puede votar.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), se apresuró ayer para ofrecer su opinión respecto a lo que pasó en el pleno del viernes, donde su voto de calidad y el apoyo que el BNG prestó al gobierno hizo posible prorrogar el contrato a la empresa que ofrece el Servicio de Axuda No Fogar y que no quedara suspendido hasta que se adjudicara un nuevo contrato (una reciente licitación quedó desierta). Mantiene el regidor local que la política, como mencionaba Churchill, hace extraños compañeros de cama, y que el viernes se puso de manifestó este dicho en el pleno de Cangas. Afirma Pazos que "pudo haber algún error en la gestión del contrato anterior (que Avante! no quiso asumir , aunque el responsable era su concejal, Tomás Hermelo) y también en la licitación actual fallida, por ir a un precio muy bajo, error que debemos asumir como gobierno y enmendar Pero pretender paralizar un servicio esencial para intentar castigar a un gobierno solo es posible en quien no ve más allá de sus propios intereses partidistas a corto plazo y no le importan las consecuencias negativas que su acción puede tener en la ciudadanía. De esto huyó de forma inteligente el BNG, cuando después de criticar al gobierno votó con él a favor de la prórroga para salvar una situación de emergencia y un servicio básico imprescindible. Porque de ganar los votos negativos del PP y Avante! significaría que, durante unos meses, se dejaría de prestar el servicio de Axuda No Fogar, dejando tirada a gente necesitada del mismo y mandando al paro a docenas de personas.". Xosé Manuel Pazos afirma que es difícil encontrar más "bajeza" de miras para conseguir un objetivo político que no es otro que "cuanto peor, mejor" para derribar al gobierno y sacar tajada. "La derecha y cierta izquierda yupi que va de radical no dieron asimilado el resultado electoral de las municipales y cada vez e quitan más la careta", dice.