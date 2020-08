Pazos se dirige al pueblo de Cangas para dar ánimos y aplaudir su comportamiento

No hay fiestas del Cristo en este año Covid-19. Pero el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) considera que es momento para dirigirse a la población en esas fechas de añoranza. Mantiene el regidor local que por culpa de la pandemia no se puede gozar de gran parte de los actos lúdicos, recreativos y religiosos que caracterizaban las Fiestas del Cristo que hoy comienzan, si bien desde el Concello se procuró mantener un poco la llama con la programación de algunos conciertos musicales con plenas garantías sanitarias y pasacalles que ofrezcan alegría por las calles de la villa.

Xosé Manuel Pazos recuerda a la población que Cangas fue y es un pueblo "loitador" que encara colectivamente los problemas más difíciles y complejos, con una actitud positiva para superarlos. "Tal e como estamos facer diante da terrible ameaza que cambiou totalmente as nosas vidas cotías: afrontándoa con responsabilidades e con respeto, pero encarando a situación co convencemento de que más cedo que tarde o mal será superado e Cangas recuperará o pulso económico e social hoxe danado pola crise. Par iso non esquecemos que o comercio e o tecido económico local é imprescindible para nós e nós somos imprescindibles para súa recuperación e desenvolvemento".

Xosé Manuel Pazos tiene palabras también de afecto para personas que no pueden estar en Cangas o para quienes fallecieron . "Neste día do Cristo, que segue a ser de encontro familiar (aínda que con máis precaucións) non me podo esquecer de estender o saúdo a todas as persoas que están fora e non poden acompañarnos, e de lembrar con tristeza a aquelas outras que nos abandonaron definitivamente, ben por culpa dese virus asasino (con incidencias nas residencias de maiores, por exemplo) ben por outras causas sempre dolorosas".

Xosé Manuel Pazos aporta también tranquilidad en este saludo. "A situación sanitaria de Cangas é aceptable a día de hoxe, sempre tendo en conta as variacións que esta pode sufrir. E iso é mérito do comportamento individual e colectivo dun vecindario que toma en serio a ameaza de garda todas as precaucións. Precaucións que se cumpren tamén en todos os concertos e acto que programamos nesta semana do Cristo e aos que vos convidamos a asistir. A pesar, pois, das circunstancias, ¡Boas Festas ao vecindario e visitantes!"