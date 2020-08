Villanueva asegura que no hay problema en retirar el ARI en el convenio de Banda do Río

El concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva, asegura, ante el rechazo de los vecinos de Banda do Río a que en el borrador del convenio del Colegio de Arquitectos para el concurso e ideas de mejora del barrio se contemple la figura de un Área de Reforma Integral (ARI), que no hay ningún problema en retirarlo. Tanto la Plataforma de Banda do Río como la Asociación Veciñal se mostraron en contra de esta figura de protección, porque entienden que en el barrio no hay tanto que conservar y porque, según los primeros empobrecería más ya que limitaría los derechos de los propietarios para edificar y para los segundos, porque es engorroso. Villanueva asegura que el Colegio de Arquitectos incluyó en el borrador, que tras el concurso se ideas se podría seguir con un ARI "pero no hay inconveniente en retirarlo". Añade que el objetivo del convenio es sacar adelante el concurso de ideas para mejorar el barrio, además de la manera más transparente "y en eso estamos trabajando, con el compromiso de recoger sugerencias e intentar encajarlas y tirar para adelante".

El delegado de Urbanismo señala que el ARI lo puede proponer el Concello en cualquier momento y recuerda que hay uno aprobado para la isla de Ons y que lo único a que obligaría es a quienes quieran acogerse a las subvenciones, ajustarse a unos criterios urbanísticos. Insiste en que lo que figura en el borrador del convenio es una sugerencia, no una imposición y que ya en la reunión de la Mesa de Seguimiento de Banda do Río, este miércoles pasado, así se lo dijo a los vecinos y quedó en volver a mantener más reuniones con el Colegio de Arquitectos y con ellos.

El hecho de que haya un borrador de convenio ya es un paso adelante muy importante para conseguir ese concurso de ideas que mejore este barrio marinero del casco urbano, a nivel urbanístico, de movilidad y de servicios El ámbito a actuar es de unos 61.500 metros cuadrados, delimitados entre las calles Johán Carballeira y Can do Penedo, incluyendo ambos márgenes de la Avenida Montero Ríos y calle Pazos Fontenla.